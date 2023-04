La industria del entretenimiento cada vez suma más nombres de famosos que forman parte de ella, por lo que entre sus nombres hubo quienes le apostaron a cambiarse el apellido para que sonaran de una forma más artística o porque ya estaban registrados, como le pasó a Maribel Guardia a su llegada a México.

Cuando quiso registrarse, la actriz y cantante tuvo que elegir cómo iba a darse a conocer luego que en la Asociación Nacional de Actores (ANDA) ya estaba inscrita Maribel Fernández ‘La Pelangocha’. Por ello, recurrió a los apellidos de su familia al elegir el que sonara mejor y honró a su abuela paterna con un apellido proveniente de su tatarabuelo, el dictador de su natal Costa Rica, Tomás Guardia. Sin embargo, no es la única que ha realizado esta práctica.

Elton John

Aunque nació como Reginald Kenneth Dwight, a Elton John no le gustaba para nada la decisión de sus padres y afirmó que desde niño se sintió incómodo. “Cómo puedes llamar a un niño Reg? ¡Es una pesadilla para una persona joven! Nunca me gustó el nombre”, dijo en su box set To Be Continued.

Por ello no dudó en plasmar su gusto por el género del blues cuando se inspiró en el saxofonista Elton Dean y al vocalista Long John Baldry cuando lo cambió en 1972 para estar seguro que nadie más tuviera ese nombre.

Emma Stone

En las películas aparece como Emma Stone, pero Emily Jean Stone adoptó el nombre con el que sería reconocida mundialmente antes de ser famosa.

Según contó en The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, se inspiró en Emma Bunton, una de las integrantes de Space Girls, a quien siempre le ha mostrado admiración. “En segundo grado, ¿me acerqué a la maestra el primer día y le pedí que me llamara Emma? Sí, lo hice. ¿Y fue por Emma Lee Bunton de las Spice Girls? Sí, lo fue”.

Katy Perry

Katheryn Elizabeth Hudson lanzó su primer disco con su verdadero nombre, pero después lo cambió por el temor a ser confundida con la actriz Kate Hudson, algo que platicó con su equipo creativo.

El apellido viene de familia, así que solo honró a su mamá. “El apellido de mi madre es Perry, así que pensé que sería una transición natural Katy Perry”, dijo en una entrevista.

David Bowie

El británico David Robert Jones quería dejar un legado, por lo que primero se hizo llamar Davy, aunque era relacionado a Davy Jones, de The Monkees. Un nuevo intento fue Tom Jones, pero también existía un cantante que lo usaba.

“En 1965, David Jones adoptó el nombre David Bowie como un homenaje para Jim Bowie”, se escribió en America in the British Imagination: 1945 to the Present, quien afirmó estuvo inspirado en el protagonista de la película The Alamo (1960).

Diane Keaton

En su incursión en Hollywood, Diane Hall estaba a punto de recibir su credencial del Sindicato de Actores, pero le dijeron que ya había una Diane Hall. Aunque primero pensó en Dorrie Hall y Corry Hall, finalmente optó por Keaton.

“Tuve que cambiar mi nombre cuando me uní a Actors’ Equity”, dijo al Irish Examiner. Por ello prefirió que quedara en familia con el apellido de soltera de su madre.

Michael Keaton

Similar a Diane le sucedió a Michael, que en su acta de nacimiento aparece como Michael John Douglas. Cuando se enteró que no podía hacerse llamar así en el Screen Actors Guild por otros 2 actores, aseguró que buscó una letra en el alfabeto hasta llegar a la K.

“Yo no quería, me sentía muy orgulloso de mi nombre”, expresó en The Late Show with Stephen Colbert. “Lo cambié, pero uso mi nombre real, Michael John Douglas, para todo excepto para el cine, así que la gente se confunde demasiado. Cuando un conductor me espera con una pancarta que dice Michael Douglas y entonces yo aparezco se ven tan confundidos”, agregó.

Lady Gaga

Ha destacado en la industria del cine y de la televisión, aunque no como Stefani Joanne Angelina Germanotta sino como Lady Gaga, que adoptó en los dos mil cuando trabajaba en un local de música en Nueva York y comenzaron a apodarla de esa forma.

¿La razón? La canción ‘Radio Ga Ga’, de Queen. Más tarde los productores Wendi Starland y Rob Fusari le recomendaron seguir haciéndose llamar así.

Jennifer Aniston

La actriz se Friends se apellida Anistonapoulos que tiene un origen griego, por lo que para la meca del cine es largo, difícil de pronunciar y de recordar. Fue su padre John Aniston quien lo cambió y ella siguió con el legado.