¡Ochoaaaa-manía! Se va convirtiendo en ídolo en Italia

Guillermo Ochoa, portero mexicano, está sobresaliendo con el Salernitana y sus atajadas han sido vitales para que su equipo salga de la zona de descenso. El arquero poco a poco se va convirtiendo en ídolo y la Serie A compartió una imagen de unos aficionados que lo fueron a visitar.

Los seguidores se enfundaron en la cabeza pelucas con chinos, trayendo en la frente la tradicional banda que utiliza el mexicano, además de portar playeras y una botella de vino que sacó al mercado hace unas semanas.

“Ochoa-mania is getting out of hand”, publicó la cuenta en inglés de la Serie A.

¿CÓMO VA MEMO OCHOA CON EL SALERNITANA EN ITALIA?

Memo Ochoa ha retomado la titularidad bajo el arco del Salernitana y en la actual temporada de la Serie A ha disputado 12 juegos y sumado mil 80 minutos disputados.

Ochoa ha realizado 50 atajadas con el Salernitana, un 69 por ciento de precisión, donde ha encajado 22 goles.

¿CUÁNDO VUELVE A JUGAR MEMO OCHOA EN ITALIA?

El Salernitana de Memo Ochoa visitará este domingo al Torino en actividad de la jornada 30 de la Serie A. El partido se jugará a las 7:00 de la mañana, tiempo del centro de México.

¿CÓMO VA EL SALERNITANA DE MEMO OCHOA EN ITALIA?

El Salernitana de Memo Ochoa ha escalado posiciones en las últimas fechas de la Serie A, donde actualmente se ubica en la posición 15 con 29 puntos.