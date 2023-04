En los últimos meses, Ben Affleck ha sido protagonista y no preciamente de películas, sino de diversos memes que circulan en Internet debido a su expresión facial en diversas situaciones, pues parece tener un semblante indiferente, de aburrimiento y cansado.

La última vez que el actor llamó la atención por eso fue en la última entrega de premios Grammy, donde acompañó a su esposa Jennifer Lopez y aparentemente discutieron, aunque en realidad ella le pedía que sonriera más.

Otra de las cosas que llamó la atención aquella noche fue su rostro visiblemente cansado, lo que provocó diversos memes, los cuales él mismo ya toma con humor.

¿Qué opina Ben Affleck de que hagan memes con su expresión facial?

El actor de Batman estuvo como invitado en el programa Jimmy Kimmel Live!, donde en la charla inicial Kimmel sacó al tema el semblante de Affleck en una fiesta navideña a la que lo invitaron él y Jennifer Lopez.

“Parecía que no estabas tan entusiasmado con la fiesta como todos los demás”, dijo Jimmy Kimmel, a lo que Ben se echó a reír y respondió: “Esa es una idea equivocada muy común sobre mí”.

Es entonces cuando aclara que, en realidad, su expresión facial que circula en redes sociales con miles de memes, no es intencional ni es porque se sienta de alguna forma en particular. “No, escucha, tengo una cara de descanso que se ve muy infeliz”.

Después se puso a hacer diferentes expresiones faciales, y con todas se vio prácticamente igual. “Dios me hizo así, no me castigues por eso”, explicó entre risas.

Ben Affleck ya había hablado hace algunas semanas sobre su expresión facial con The Hollywood Reporter, específicamente de las fotos que salieron a la luz de los premios Grammy, donde se le ve cansado y aparentemente aburrido.

“La pasé bien en los Grammy. Mi esposa iba y pensé, ‘Bueno, habrá buena música. Puede ser divertido’. En las entregas de premios de cine, hay discursos y, como, seminarios web de mezcla de sonido. Pero pensé que esto sería divertido”, explicó al medio estadounidense.