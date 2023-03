Estancamiento tricolor es por culpa de los directivos: Hugo Sánchez

El mexicano Hugo Sánchez, figura mundial del futbol, declaró las razones por las que cree que México nunca podrá ser campeón del mundo, ni tampoco progresar en selecciones.

Para el Pentapichichi, la culpabilidad de lo que sucede en la Selección Mexicana recae en los directivos, que han tomado decisiones erróneas desde hace años en detrimento del progreso futbolístico.

¿Saben por qué no vamos a poder ser campeones del mundo? Porque ustedes los directivos no se lo creen; yo sí me lo creo, pero estoy diciendo que se necesitan tres periodos mundialistas para trabajar”.

Atizó contra los directivos que eligieron a Diego Cocca, pues supuestamente ese puesto debería ser para un entrenador mexicano.

Quien debe estar en ese puesto de director técnico de la Selección es un mexicano y allí es donde me desilusiona el hecho de que nuestros dirigentes no están tomando las decisiones correctas para el mejoramiento y crecimiento del futbol mexicano”.

Aprovechó eso sí, para postularse por enésima vez al cargo de entrenador tricolor.

Podemos ser campeones del mundo, pero se necesitan tres procesos mundialistas. Si me dejan tres procesos yo me comprometo a que podemos ser campeones del mundo, pero los dueños y los directivos del futbol mexicano no lo ven así”, comentó Hugo en una entrevista para La Opinión.

Dijo que se siente en un gran momento para dirigir a pesar de que no lo hace desde 2012, cuando fue despedido de su proyecto en el Pachuca.

Me incomoda que no se me esté sacando provecho porque me estoy haciendo mayor y el día de mañana cuando quieran no se podrá”.