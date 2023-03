Enaltecen a México; Para taekwondo tiene 11 plazas para Parapanamericanos

By

La selección de México de Para taekwondo puso en alto el nombre de nuestro país al conseguir otras cuatro plazas para los Juegos Parapanamericanos Santiago 2023, lo que en total llegaron a 11 boletos durante el Clasificatorio que se realiza en Río de Janeiro, Brasil.

Las cuatro plazas se suman a las que México había obtenido vía ránking.

Suisei Koyama, sinaloense de 18 años, debutó en el ámbito internacional en este clasificatorio. Logró su pase en la categoría de – 57 kilogramos al vencer en la final 9 – 2 a la brasileña Loha Lopes.

“Me siento muy contenta porque gracias a Dios ya conseguí el pase a los Juegos Parapanamericanos y fue algo muy emotivo, me sentí demasiado feliz y doy gracias a todo México por el apoyo, a las profesoras Jannet Alegría y María Espinoza y a todos los que me apoyaron para lograr este objetivo”, declaró Koyama en entrevista para la CONADE.

Francisco Alejandro Pedroza Luna también consiguió su pase a Santiago 2023 al vencer 16 – 3 al brasileño Lucas Morales en la final de +80 kilogramos.

“Estoy muy contento por lograr este pase, desde Tokio no pisaba un área de combate y pues ahora en este Clasificatorio sí me sentía un poco tenso, pero poco a poco me fui soltando y estoy muy contento por haber conseguido el objetivo”, resaltó el originario de Ciudad Juárez, Chihuahua, y el ganador del quinto lugar en los Juegos Paralímpicos Tokio 2020.

El tercer boleto para México lo consiguió Víctor Manuel Palacios Tadeo en la categoría de -63 kilos. El chiapaneco de 17 años venció 14 – 3 a Anderson Da Hiury de Brasil en el duelo por el tercer lugar.

“Me siento muy bien, del primer combate hay muchas cosas que debemos aprender, pero en el segundo me repuse y entré con más inteligencia”, indicó.

Ehecatl Zaid Cano consiguió el cuarto boleto para México en la categoría de -70 kilos. Venció al puertorriqueño Oscar Fontan por 1 – 0 en el duelo por el tercer lugar.

¿QUÉ SIGUE PARA LA SELECCIÓN DE MÉXICO?

La Selección Mexicana competirá en el Pan Am Series Brasil 2023, que se realizará en la misma sede, el 24 de marzo y que otorgará hasta 10 puntos en el ranking a los Juegos Paralímpicos París 2024.