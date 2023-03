Auguran ambiente hostil para ‘Checo’; ‘los Verstappen presionarán’

Damon Hill, expiloto de F1, afirmó que tanto Max Verstappen como su papá no se quedarán con los brazos cruzados y presionarán a Red Bull para que ‘Checo’ Pérez no sea un obstáculo

Sigue la polémica entre Sergio ‘Checo’ Pérez y Max Verstappen. Ahora, Damon Hill, expiloto de la F1, augura un escenario hostil para el mexicano debido a que la familia del holandés no dejará que el tapatío se interponga en el camino para conseguir el tricampeonato de pilotos.

“Desde el punto de vista del deporte, creo que tienen que dejar que Checo tenga todas las oportunidades de luchar con igualdad de condiciones dentro de ese equipo. Porque sé que la presión de los Verstappen, de su papá también, sobre Red Bull será intensa. Estará sacando la carta de decir: ‘Yo soy tu futuro. Toda la oportunidad se construye a mi alrededor’, y buscará sacar ventaja”, señaló Damon Hill en entrevista para Motorsport.

El expiloto afirmó que el problema es que Max Verstappen tiene una personalidad fuerte y dentro de Red Bull será importante la presión que pueda poner para que sus aspiraciones al título en 2023 no sean interferidas por ‘Checo’ Pérez.

Damon Hill subrayó el semblante que tuvo Jos Verstappen tras la victoria del mexicano en el pasado Gran Premio de Arabia Saudita, donde se le vio con cara de pocos amigos mientras ‘Checo’ festejaba con el equipo.

“Red Bull es un entorno difícil. No te abrazan y te dicen ‘cuidaremos de ti, no te preocupes’. Checo tiene gente a su lado y veremos cómo se desarrolla. Pase lo que pase, los Verstappen no se van a quedar de brazos cruzados. Se vio después de Arabia Saudita que Max estaba… diría que enfurruñado no es una palabra demasiado fuerte. Parecía muy infeliz por cómo fueron las cosas. No les gusta ser segundos”, mencionó el expiloto de Williams.

Tanto ‘Checo’ como Verstappen ya avisaron de sus intenciones sobre si serán sus oponentes para la obtención del título de pilotos.

“Si ese es el caso, entonces será una noticia fantástica para el equipo, porque eso significa que estamos muy por delante y depende de nosotros, por lo que significará que estamos en una gran posición”, dijo ‘Checo’ Pérez.

A lo que replicó Max Verstappen:

“Bueno, si ese es el caso, es bastante simple, ¿verdad? Se nos permite correr, por lo que el mejor terminará al frente”.