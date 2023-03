Fernando Alonso debe unas cervezas en Aston Martin

El español Fernando Alonso vive un gran arranque de temporada de la F1. Suma dos podios y va en tercer lugar del Mundial de Pilotos. A su vez, al interior de Aston Martin se percibe una gran ilusión, donde recientemente el piloto lanzó una apuesta y ahora debe unas cervezas a todo el equipo.

La prensa internacional difundió que el español había prometido cervezas si se mantenía por unas vueltas en el primer lugar en el Gran Premio de Arabia Saudita; algo que no hacía desde 2014. Lo consiguió sobre el circuito de Yeda y ahora deberá de pagar.

En el recién GP de Arabia, un par de despistes estuvieron cerca de costarle el podio al asturiano. El doble campeón del mundo no colocó bien su coche en la salida y fue sancionado con cinco segundos. De ahí salió una pena mayor que le bajó a la cuarta plaza cuando ya había descorchado el champán, por un mecánico que con el gato tocó el coche en la parada en ‘boxes’ que, pese a ser en la vuelta 19, castigó la FIA al final.

“Me da igual, si me lo quitan antes de subir me hubiese dolido un poco más, pero después de la celebración, el champán, de tener a todos nuestros sponsors. Tuvieron 35 vueltas para pensar la penalización y no tuvieron tiempo. A ver qué pasa, pero que me quiten lo bailado, he disfrutado del podio”, dijo en esos momentos a Dazn.

Sin embargo, la reclamación de Aston Martin llegó a buen puerto y, tres horas después, Alonso volvió a celebrar.

“Me siento súper feliz”, dijo radiante el español tras conseguir su podio número 100 en su carrera.

Fernando Alonso llegó a 30 para ocupar la tercera plaza del Mundial de Pilotos.

En la primera fecha de la temporada 2023, el piloto de Aston Martin quedó tercero en Bahréin.