Yellen asegura que el sistema bancario de EE UU es “sólido” y que los ahorros están a salvo

La secretaria del Tesoro, Janet Yellen, ha reiterado este jueves ante el Congreso los llamamientos a la calma sobre el sistema financiero estadounidense. Yellen comparece ante una comisión del Senado para hablar sobre el plan presupuestario del presidente Joe Biden, pero la actualidad manda tras la caída de Silicon Valley Bank y Signature Bank. En su declaración inicial, Yellen ha afirmado: “Puedo asegurar a los miembros de la comisión que nuestro sistema bancario sigue siendo sólido y que los estadounidenses pueden confiar en que sus depósitos estarán ahí cuando los necesiten”.

Yellen ha defendido la garantía a todos los depósitos de las dos entidades intervenidas el pasado fin de semana, asegurando que permite a las empresas pagar sus nóminas y sus facuras. “Es importante señalar que con esta medida no se utiliza ni se pone en riesgo el dinero de los contribuyentes. La protección de los depósitos corre a cargo del fondo de garantía de depósitos, que se financia con las comisiones que cobra a los bancos”, ha indicado.

Es el mismo mensaje que trasladó ya el presidente, Joe Biden, en una breve intervención el lunes pasado. A diferencia de Biden, que no atendió preguntas, Yellen tendrá que enfrentarse a unos senadores recelosos del apoyo público a las entidades financieras y que seguramente se mostrarán críticos con la forma en que la Reserva Federal ha ejercido la supervisión de la banca mediana, en el ojo del huracán.

La comparecencia ante el Comité de Finanzas del Senado se produce en medio de la agitación de los mercados mundiales y la preocupación por la estabilidad financiera tras la rápida quiebra de tres bancos regionales estadounidenses y los problemas de Credit Suisse Group, que ha recurrido al auxilio del banco central suizo con una línea de liquidez de unos 50.000 millones de francos suizos.

En su discurso, Yellen ha destacado las “medidas decisivas y contundentes” adoptadas por el Tesoro, la Reserva Federal y el fondo de garantía de depósitos (FDIC) para reforzar la confianza en el sistema bancario, según la intervención inicial. En su discurso de apertura, la secretaria del Tesoro sostiene que las medidas adoptadas por el Gobierno demuestran su compromiso de garantizar “que los ahorros de los depositantes sigan estando seguros” y de permitir a los clientes de los bancos pagar sus nóminas y facturas.

El senador republicano por Idaho Mike Crapo, que lleva la voz cantante del Partido Republicano en la comisión, ha cuestionado la decisión de las autoridades: “Me preocupa el precedente de garantizar todos los depósitos”, ha dicho, calificando la medida de apoyo de “riesgo moral”.

“Los nervios están ciertamente crispados en este momento”, ha señalado el senador demócrata Ron Wyden, presidente de la comisión. “Uno de los pasos más importantes que puede dar ahora el Congreso es asegurarse de que no haya dudas sobre la plena fe y el crédito de Estados Unidos”, ha indicado, refiriéndose al aumento del techo de la deuda, pendiente de aprobación por el Congreso.

Riesgo para First Republican Bank

Efectivamente, los nervios continúan entre los inversores, sobre todo en lo relativo a la banca mediana. First Republican Bank, el 14º mayor banco de Estados Unidos, First Republic Bank, con sede en San Francisco, sigue en el punto de mira y este jueves su cotización se desplomaba hasta nuevos mínimos tras la rebaja de calificación crediticia por parte de S&P y Fitch. El banco más parecido a SVB busca una salida a la crisis que podría pasar por su venta a otra entidad o por una ampliación de capital. Según The Wall Street Journal, los mayores bancos estadounidenses (entre ellos JP Morgan, Bank of America, Wells Fargo, Morgan Stanley y Goldman Sachs) buscan cómo acometer un rescate de la entidad.

Como en el caso de Silicon Valley Bank, directivos de First Republican vendieron acciones por importe de cerca de 12 millones de dólares en los meses previos al desplome bursátil de la entidad. Su presidente, James Herbert, se deshizo de títulos por importe de unos 4,5 millones.

Mientras, Moody’s ha empeorado la perspectiva de solvencia del conjunto del sector financiero y ha puesto bajo vigilancia a media docena de entidades, incluido el First Republican Bank, para una posible rebaja.

La FDIC, mientras, sigue sin encontrar comprador para Silicon Valley Bank o sus activos casi una semana después de su intervención. Algunas grandes entidades que compraron bancos con problemas en la crisis financiera de 2008 se encontraron luego con demandas, críticas y pérdidas imprevistas y tampoco parecen muy dispuestos a acudir al rescate. Cuanto menos se obtenga de la venta de SVB más difícil será cumplir con la promesa de que los contribuyentes no soporten pérdidas. Incluso si las liquidaciones se financian con una tasa del fondo de garantía de depósitos a los bancos, hay pocas dudas de que las entidades acabarán repercutiéndoselas a sus clientes, vía comisiones o créditos más caros.

Algunos senadores también han advertido de que los clientes están trasladando depósitos desde bancos pequeños y medianos hacia los grandes, que consideran más seguros. Yellen ha subrayado que la garantía a los depositantes de SVB y Signature Bank trataba precisamente de prevenir nuevas fugas de depósitos de otras entidades.

Yellen estuvo al frente de la Reserva Federal de San Francisco durante la crisis financiera de 2008 y es expresidenta de la Reserva Federal. Este jueves ha destacado el riesgo que la inflación supone para la economía estadounidense, respaldando aparentemente que el banco central siga subiendo los tipos de interés la semana próxima.

En la sesión de la comisión se ha discutido también sobre la supervisión del Silicon Valley Bank y del Signature Bank y sobre la necesidad de efectuar reformas legales para reforzar la supervisión. El propio Biden y numerosos congresistas demócratas están pidiendo un endurecimiento de la ley, para volver a imponer a los bancos medianos los requisitos de la ley Dodd-Frank de los que se les eximió en 2018. Aquella ley, aprobada en 2010, fue una respuesta a la crisis financiera de 2008. Su relajación contó con el apoyo de uno de los congresistas que le dio nombre, Barney Frank, que ahora era consejero del intervenido Signature Bank.

La senadora demócrata por Massachusetts Elizabeth Warren ha sido una de las más activas: “En 2018, hice sonar la alarma sobre lo que sucedería si el Congreso hacía retroceder las protecciones críticas de la ley Dodd-Frank: los bancos se cargarían de riesgo para aumentar sus ganancias y colapsarían, amenazando a toda nuestra economía, y eso es precisamente lo que ha sucedido”, dijo este martes en un comunicado. “El presidente Biden ha pedido al Congreso que refuerce las normas para los bancos, y estoy proponiendo legislación para hacer justo eso, derogando el núcleo de la ley bancaria de Trump”, ha añadido.

El senador Bernie Sanders se suma a ese llamamiento: “Hace cinco años, ayudé a liderar el esfuerzo contra el proyecto de ley de desregulación bancaria que ha llevado a la caída de Silicon Valley Bank y Signature Bank. Ahora es el momento de derogar esa ley, acabar con los bancos demasiado grandes para quebrar y atender las necesidades de las familias trabajadoras, no de los capitalistas buitre. No podemos seguir teniendo más y más socialismo para los ricos e individualismo rudo para todos los demás”, ha dicho.

Yellen declaró el pasado domingo en el programa Face the Nation de la cadena CBS que un rescate financiero en toda regla con dinero público no estaba sobre la mesa. “No vamos a volver a hacer eso”, dijo en referencia a la respuesta a la crisis financiera de 2008, que incluyó multimillonarios rescates de los grandes bancos estadounidenses para estabilizar la economía.