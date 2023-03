María del Rosario Espinoza, nueva entrenadora en Parataekwondo

By

El presidente de la Federación Mexicana de Taekwondo, Raymundo González, junto con autoridades de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE) y Comité Paralímpico (COPAME) presentó a la triple medallista María del Rosario Espinoza como nueva entrenadora de la selección nacional de Parataekwondo.

María del Rosario dijo sentirse muy contenta y satisfecha de poder apoyar y trabajar con atletas que tienen la mira fija en París 2024 y Los Ángeles 2028.

“Nuestro proyecto a mediano plazo es París 2024, pero también hay una proyección para Los Ángeles 2028, atletas que no están en este momento y que todavía no dan la edad, están practicando y esperamos se unan a las filas de atletas olímpicos”, mencionó.

“En el Para Taekwondo, sólo ha habido un ciclo, ese es el gran reto que me he puesto, tratar de buscar que más atletas se animen o tengan ese gusanito de estar en el Para Taekwondo. Lo importante es la disposición que tengan ellos, ellos tienen que dejar transformarse”, agregó.

Las tres veces olímpica afirmó “el hecho de estar en el equipo de para, es un tema muy personal, porque en Tokio sabía que ellos ya habían pasado por momentos fuertes y difíciles y ya estaban en recta final, así que trataba de platicar con ellos, sabía que ellos habían hecho el trabajo más complicado, sólo apoyé con mi experiencia que tenía en JO. Trataba de transmitirles esa parte, de que era lo que ellos iban a vivir en los días previos, durante y después de las competencias”.

“El hecho de haber estado en Tokio con ellos para mí, fue una experiencia muy bonita, que disfruté, a pesar de que me quedé con la espina de competir en los juegos convencionales. Disfruté estar ahí y cumplir ese sueño de Paralímpicos, la cereza fue ver la bandera en lo más alto, en el Parataekwondo y me recordó cuando estuve en mis primeros Juegos Olímpicos. Más porque el que ganó fue un chico con muchos sueños y con las ganas que yo tenía, joven y con todo el futuro por delante”, afirmó la taekwondoín.

La atleta habló de su retiro del tatami:“Después de Tokio, para mí, venía el poder saber lo que seguía en mi carrera. Esta era la decisión de mi futuro, si retirarme o ser madre. Pensé si era tiempo de retirarme, a finales de 2021 lo decidí, fue algo doloroso, lo pensé mucho, y lo hice, la parte psiquiátrica siempre me ayudó”.

“Así pues, en el 2022, viene el campeonato del mundo, en Guadalajara, con el apoyo de la directora (Ana Gabriela Guevara), decidimos hacer el retiro el 19 de noviembre, ahí en el campeonato del mundo, pero sobre todo ese día fue importante, porque estaba viendo las nuevas generaciones. Me iba, pero también veía a un equipo transformarse en campeones del mundo. Me retiré tranquila y feliz”, acotó Espinoza.

Al hablar de su maternidad, la campeona olímpica dijo “en cuanto a la parte de ser mamá, mi hija nació en noviembre de 2022, pero también sabía que estaba la parte profesional. El pensar en dónde iba a estar, quería seguir adentro del deporte y ahora estoy en este equipo. Hace muchos años los veía eran dos o cuatro, máximo cinco. Ahora, como ustedes lo ven aquí, son 14 miembros del equipo nacional, siete que están clasificados y siete por clasificar, me siento orgullosa de poder inspirar a este equipo de Para Taekwondo, que se han sumado cada vez más, por qué me siento orgullosa, porque esto me transformó”.

Finalmente comentó: “los objetivos cambian como atleta, de transformar la vida de ellos, que ellos cumplan su sueño, que estén en lo más alto, ahora quiero ser parte de una guía, para que ellos el día de mañana digan que todo esto es realizado gracias al esfuerzo, a la constancia, disciplina y que puedan transformar sus vidas, me siento contento de estar en esta vida. Hay grandes retos, como superar las medallas que se consiguieron en Lima. Ahorita están seis en el top 10. Tenemos cinco, pero hay que trabajar mucho para que sean campeones”.