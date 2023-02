El dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano, exigió a las dirigencias del PAN y PRI definir, en el marco de la coalición Va por México, “un método democrático”, elaborado junto con la sociedad civil, para elegir a los candidatos, tanto a la Presidencia de la República, como a la Jefatura de Gobierno de la capital.

En el Senado, Zambrano encabezó una reunión privada con el senador Miguel Ángel Mancera y el exgobernador de Michoacán Silvano Aureoles, ambos aspirantes a la Presidencia, entre otros liderazgos, en la que se acordó que el PRD seguirá trabajando para construir una coalición para ganar 2024, establecer el gobierno de coalición y hacer un programa de centro-izquierda.

Al término, en conferencia de prensa, el dirigente perredista afirmó que, sobre estas bases, el partido del sol azteca se mantendrá en la coalición Va por México, con el PAN y el PRI, pero no de manera “incondicional”, por lo que no debe haber un trato de exclusión al PRD, sino de respeto y de comunicación fluida, porque “nosotros no andamos pidiendo limosna”.

“Para nosotros ésta es una condición indispensable para que podamos construir, confeccionar, diseñar juntos una coalición exitosa, que se diferencie radicalmente de la que se está configurando desde el poder y que, en su propio método de selección, se diferencia del dedazo de la Presidencia y, en cambio, en contraparte, surja una candidatura (de oposición) legitimada por la participación amplia de la sociedad”, destacó.

Explicó que este tema ha sido polémico en la coalición, por lo que acordó, tanto con el dirigente panista, Marko Cortés, como con el priista Alejandro Moreno, en la víspera, que se seguirá dialogando sobre este tema.

En tanto, PAN, PRI y PRD emitieron un comunicado en el que afirman que Va por México “se mantiene unida” para ganar 2023 y 2024, un día después de que PAN y PRI habían ratificado su alianza excluyendo al PRD.