Goleada de América aún cala en Mazatlán; Benedetti se sincera

Enfrentar a las Águilas del América comienza a resultar un problema para los técnicos del futbol mexicano.

En el Apertura 2022, tras la goleada que le propinó a Cruz Azul con un 7-0, fue suficiente para que Diego Aguirre saliera de la institución. Un torneo después, y con un marcador parecido por un 6-0, Gabriel Caballero dejó de ser el estratega de Mazatlán.

Hoy el equipo sinaloense buscará sumar sus primeros puntos cuando reciba a los Bravos de Ciudad Juárez.

Nicolás Benedetti, jugador de Mazatlán y exazulcrema, reconoció a Excélsior que el equipo pasa una complicada situación.

Estamos tristes y frustrados por la situación. El equipo está muy dolido y nosotros fuimos los primeros en hacer una crítica interna, lo vamos a dejar atrás, porque somos un equipo que quiere lograr cosas importantes”, mencionó Benedetti.

Caballero dejó la institución a pesar de que el equipo sentía que tendrían un buen torneo con el nacionalizado mexicano.

El profe (Caballero) siempre dio la cara cuando lo necesitábamos, pero el futbol se mide por resultados. Estamos tristes porque sentíamos que sería un buen semestre con él y con su cuerpo técnico. Nunca nos habló acerca de su salida después del partido”, aclaró el colombiano.

Más que la derrota, Benedetti se mostró desilusionado, porque enfrentar al América era un partido en el que quería lucir al ser su exequipo.

Era un partido especial y tenía ilusión de hacer un gran partido, jamás pensé en acabar así porque sentía al grupo bien para hacerles daño”.

Una de las razones por las que Benedetti dejó Coapa fueron las lesiones, que no le permitieron desplegar el mejor futbol que ahora muestra con Mazatlán.

Siempre he sido un profesional y cuido mi cuerpo, las lesiones no paraban de llegar y mi última etapa con el América me sentía muy abrumado por no poder desplegar mi mejor futbol”.

El centrocampista ofensivo aclaró que la presión en América es mucho mayor que en otros equipos y no descarta algún día regresar a cumplir los objetivos que le faltaron en Coapa.

El América genera otro tipo de presión y, por las lesiones, me precipitaba por querer jugar y demostrar de lo que soy capaz. Nunca me cierro a regresar al América, veremos qué me depara el futuro”, sentenció.