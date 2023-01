Saltillo, Coah.- El precandidato del PT a la gubernatura de Coahuila, Ricardo Mejía Berdeja, y la presidenta del consejo estatal de Morena, Laila Yamille Mtanous, se lanzaron contra el líder nacional del partido, Mario Delgado.

“En Morena luchamos hasta el último minuto, pero Mario (Delgado) vendió Coahuila. La mayoría de los morenistas estamos con Ricardo”, aseguró Yamille Mtanous.

Ricardo Mejía secundó el señalamiento: “Tomamos la decisión porque Coahuila no se negocia, porque Coahuila tiene dignidad. No somos plato de segunda mesa ni actores de reparto en la política nacional. No somos moneda de cambio”.

El lagunero parafraseó a Luis Donaldo Colosio y aseguró que la entidad tiene hambre y sed de justicia. “Me despojé del cargo, me despojé de una situación de conformismo para venir a luchar con ustedes hombro con hombro, para hacer la transformación de Coahuila”.

Laila Yamille Mtanous agradeció al presidente Andrés Manuel López Obrador no intervenir en la aspiración de Mejía Berdeja: “Agradecemos a nuestro Presidente de la República que entendió que, así como en 2005 el PT le dio la oportunidad, ahora se hace a un lado para luchar por Coahuila”.

El discurso se pronunció durante una jornada de afiliación para fortalecer la alianza del Movimiento Coahuilense con el Partido del Trabajo. Ricardo Mejía invitó a los asistentes a afiliarse en el instituto político.

Además, el precandidato refrendó su compromiso con el proyecto de nación de Andrés Manuel López Obrador y prometió “entregarle Coahuila” a la cuarta transformación.

Por separado Mario Delgado acusó de traición al exsubsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana y negó que el Partido del Trabajo sea la cuarta transformación.

“Morena es el partido del Presidente. En política lo único que tiene uno es su palabra. El que traiciona al pueblo no tiene nada. (Ricardo Mejía) le mordió la mano al Presidente”, sostuvo.