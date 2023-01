Quiero volver al Tri, asegura Miguel Herrera

Sostiene que quiere regresar y en su tono de voz no hay resquicios de titubeo. Miguel Herrera entiende que el proceso para el Mundial tripartito de 2026 será diferente y quiere repetir su presencia en el banquillo nacional.

Sin ninguna duda quiero volver, estoy listo, cada vez he adecuado cosas a mi trabajo, sobre todo en lo extra futbol para concretar lo que necesitamos y llegar a los objetivos”.

Sin embargo, parece que no está en su mejor momento después de lo de Tigres.

Me reinvento y lo consigo con trabajo. No me gustó la decisión que tomaron porque me cayó de sorpresa, pensé que me hablaban para los refuerzos y en lugar de eso me despidieron, pero son cosas del futbol, estoy listo para lo que sigue.

¿Sería mejor que el próximo técnico fuera mexicano?

Las selecciones con técnicos de su mismo país tienen la pasión por salir adelante y saben a lo que se enfrentan después de un Mundial al regresar. Cuando son extranjeros acaban su contrato y se van. Martino agarró sus cosas y ya está esperando otro trabajo, por ejemplo.

Los últimos dos seleccionadores fueron extranjeros, ¿qué le dejaron a México?

No hay nada que rescatar de ambos procesos. En 2018 le ganaron a la peor Alemania y cuando pudieron tener una mejor ruta a los cuartos de final, vino la debacle. Tanta rotación no sirvió. Con Gerardo Martino las variantes que nunca consiguió nos dejaron fuera del mundial y sin ganar la Copa Oro.

El fracaso en Qatar, ¿qué tanto afecta a la Selección y a la Liga?

Al Tri un poco, pero viene un cambio generacional que hará distinto todo, porque muchos se empezarán a ir de la Selección. Hay que trabajar con ideas nuevas. A la liga no le afectará porque la estructura ya está hecha, siendo fuerte en lo económico.

¿Habrá más presión extrafutbolística por no jugar eliminatoria?

Es obvio que estará polarizado el entorno. Se tienen que buscar otros partidos y torneos para competir. Tengo un proyecto, pero no me lo han pedido.

¿Cómo trabajar si no tienes a los jugadores tanto tiempo?

El problema son los que juegan en Europa, a ellos hay que verlos constantemente, porque los que están en México los prestan, pero a los de allá hay que ir a verlos, seguirlos, preguntar con sus entrenadores y directivos. Hay que trabajar, ver muchos juegos, no sólo algunos de liguilla como le hacían.

Ricardo La Volpe hacía micro ciclos.

Sería lo mejor. También que se fueran a Europa. Existe una base de jugadores que ganaron la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio, ahí se puede empezar a trabajar porque ya vimos que desatender a la Selección y los jugadores, causa problemas.

En febrero habrá técnico nacional

A principios de febrero, durante la primera asamblea de dueños de 2023, se entregará el reporte de lo que sucedió en Qatar.

Además de eso, a los dueños se les planteará el perfil del entrenador al que se llegó después de analizar a los candidatos.

Yon de Luisa, presidente de la Femexfut, trabaja en ello y en esa junta presentará un pormenorizado informe de técnicos mexicanos en los que destaca Miguel Herrera y Jaime Lozano o algún otro más que haya pasado por la liga. La idea es preparar a una selección joven para que en 2026 esté madura y pueda dar pelea en el Mundial. En esa junta se palomeará al indicado y la decisión se comunicará dos semanas después para arrancar con él la Nations League en marzo.

“Tengo 11 monos y hay 10 sillas”

En julio de 2015, Miguel Herrera había ganado la Copa Oro invicto con México, pero a su regreso, reñir con el narrador Christian Martinoli en un aeropuerto, le costó el trabajo. Hoy en día, recibe ayuda de un coach mental para controlar su ira.

Me dice que llevo bien las conferencias, pero cuando me sacan de contexto me sacuden, entonces el ejemplo es que tengo 11 monos y 10 sillas, el que queda suelto toca cables equivocados en mi y es cuando pierdo la cabeza, la lengua se desconecta del cerebro”.

Al saber que tiene oportunidad de volver al Tri, Herrera decidió someterse a sesiones mentales para controlar su carácter y que no le suceda lo de hace siete años.