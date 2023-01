Después de la entrevista que dio a inicios de diciembre de 2022 para el canal de YouTube de Yordi Rosado, la conductora Ingrid Coronado explica que ha encontrado mucho apoyo: “ha habido un cambio muy importante de la gente dándome cariño, vienen, me abrazan, me dicen que les ha ayudado conocer mi historia para elaborar sus propias historias”.

Durante su encuentro con prensa en la presentación de Juguetón 2023, medios de comunicación le preguntaron a la conductora sobre los comentarios que recibió tras la publicación de dicha entrevista, donde ella habló de diversos temas, uno de los principales fue su versión de cómo inició su relación con Fernando del Solar, el diagnóstico y tratamiento de cáncer, y el ataque mediático que recibió después de su separación.

También mencionó la pensión alimenticia de Fernando del Solar y otras situaciones como su historia con su primer esposo Charly López y la demanda que le interpuso por no pagarle una de sus propiedades, una casa, según relató.

“En lo que me he fijado este tiempo es en los millones de comentarios favorables que hay con respecto a mi historia, este video de Yordi tiene millones de visitas, pero lo más importante para mí son todos los comentarios positivos y el cariño que me ha estado dando la gente, no solo ahí, también a través de mis redes sociales… Ahorita en la calle hasta mis hijos me dicen ‘Mamá, eres bien famosa’”, agregó.

Ingrid Coronado responde al ‘perdón’ de Charly López

A la conductora también le preguntaron sobre las recientes declaraciones de su exesposo Charly López, quien en las últimas semanas de diciembre dio una entrevista al programa Vivalavi y comentó que ella lo ha lastimado con sus comentarios:

“Ingrid Coronado, te perdono por todo el daño que me hiciste y espero que Fernando -del Solar- te perdone, y que la gente que haz dañado también te perdone; y que tú también te perdones y que trabajes en ti para ser una mejor persona, no en un libro”, dijo el exGaribaldi.

“No sé de qué me perdonó, no sé si ustedes sepan”, contestó Coronado en el marco del Juguetón 2023, y agregó que ella ha luchado por sus proyectos:

“Soy una mujer que ha sacado a mis hijos adelante sola, trabajo en el radio, mi libro Mujerón está agotado y eso me llena de alegría, este año presento otro libro, escribí un show, voy a estar haciendo gira por la República Mexicana”.

La conductora ha estado en medio de polémicas por propiedades, como la casa por la que demandó a Charly López o el departamento de Cuernavaca donde vivía Fernando del Solar y Ana Ferro. Al respecto, sin referir a nadie en particular, comentó:

“Estar hablando de personas que llevan muchísimos años lucrando, hablando mal de mí, cuando deberían estar agradecidos porque viven en una propiedad mía, la verdad es algo que no tengo interés de hablar”.

El regreso de Ingrid Coronado a la televisión

Sobre su posible regreso a TV Azteca, Coronado comentó: “veamos qué es lo que pasa, este 2023 estará lleno de sorpresas… En Azteca me siento como en casa. Extraño estar en televisión”.

En las últimas semanas de diciembre, el periodista Gustavo Adolfo Infante afirmó: “Dicen que en TV Azteca vienen cambios (…) van a dar paso a un nuevo programa que se va a llamar Buenos días, México, con Ingrid Coronado”.

Los conductores que acompañarían a Coronado en esta nueva producción son Mauricio Mancera, Ricardo Peralta, Marco Antonio Regil y ‘Pato’ Borghetti. Lo anterior significaría también el regreso de Regil a un programa de televisión después de varios años.

Actualmente Ingrid Coronado tiene varios proyectos, ha estado activa con su programa de radio Ingrid y Tamara, también mencionó en una entrevista reciente que en estos momentos se encuentra trabajando en sí misma para hacer frente a los momentos difíciles que ha vivido, sobre todo en los últimos meses.