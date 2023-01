Autoridades en Puerto Rico arrestaron el lunes a Randy Ortiz Acevedo, del popular dúo de reggaetón Jowell & Randy, por cargos de violencia doméstica.

La jueza Geisa Marrero determinó que existía causa para arresto contra Ortiz Acevedo, le impuso una fianza de 15 mil dólares (alrededor de 287 mil pesos mexicanos).

¿De qué acusan a Randy?

El Departamento de Justicia de Puerto Rico informó que la Unidad Especializada de Violencia Doméstica, Delitos Sexuales y Maltrato de Menores de la Fiscalía del municipio de Carolina presentó un cargo contra Randy por violencia de género.

Randy Ortiz está imputado por agredir a la madre de sus hijos el pasado 7 de enero en Mansiones de Vistamar, Puerto Rico.

Según se reveló en un comunicado, el cantante amenazó a su expareja con dejarle de pagar la pensión alimenticia de sus hijos, posteriormente, la agarró por los brazos y por el cuello.

El secretario del Departamento de Justicia, Domingo Emanuelli expuso a medios de comunicación que dicha instancia está “procesando los casos de violencia de género rigurosamente y con un enfoque de empatía y sensibilidad hacia las víctimas. Esperamos que esto desaliente a aquellos que aún no les dan a las mujeres el trato y respeto que merecen”.

“Los daños que provoca este delito se extienden a la familia. Por ello representan una prioridad para el Ministerio Público”, añadió Emanuelli.

La querella contra Randy Ortiz Acevedo Acevedo se encuentra bajo investigación por parte de la Policía y la fiscalía, según un comunicado la Oficina de Prensa del Negociado de la Policía local: “Por tratarse de un caso de violencia de género, ni la Policía ni fiscalía ofrecen detalles al respecto”.

La vista preliminar será para el próximo 19 de enero. El artista no se ha pronunciado oficialmente, aunque publicó varias historias en su cuenta de Instagram, incluyendo una que lee “A mí tu brujería no me sala”.

El dúo puertorriqueño se presentó en México en el Flow Fest 2022, fue criticado después de que invitaron a varias mujeres al escenario y las incitaron a desnudarse en pleno show, además de que uno de sus integrantes tocó el busto de una de ellas, lo cual fue considerado misógino en redes sociales.

“Lamentablemente, en nuestro show las cosas se salieron de control y pasaron cosas con varias fanáticas que lamentablemente no debían ocurrir en un escenario de este calibre”, señalaron los cantantes en su cuenta oficial de Instagram, “Por este medio deseamos expresar nuestras más sinceras disculpas a quienes se hayan ofendido”.

Con información de EFE y AP.