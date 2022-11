Guardado tomó foto a su hijo con Messi, pero… su ídolo es CR7

Andrés Guardado enfrentó a Lionel Messi cuando el astro argentino aún se encontraba en las filas del Barcelona, por lo que el centrocampista mexicano no dudó e inmortalizó en una foto a la figura sudamericana con su hijo, sin embargo, al día de hoy Máximo es fanático del portugués Cristiano Ronaldo.

Pese a que años atrás Guardado consiguió que Máximo, de apenas 2 años y medio, entrara hasta la intimidad del vestidor azulgrana, el futbolista del Tri y su esposa, Sandra de la Vega, contaron que ahora que tiene 7 años, su futbolista favorito es el astro lusitano, ¡con quien no quiso tener una fotografía!

En aquella época era para él Messi, Messi, Messi, cuando tenía dos años. Y cuando fue Cristiano tú le dijiste, ‘ahora vamos a tomarte la foto con Cristiano’ y dijo ‘no, no quiero’… ahora se arrepiente porque ahorita sí está con ‘Cristiano es mil veces mejor’”, rememoraron entre risas.

Su idolatría por el ‘Comandante’ es tal, que según las palabras de Andrés Guardado, Máximo pidió modificar el número de la entrada de su casa para que fuera el ‘7’ del portugués, al mismo tiempo que su gato lleva por nombre ‘Junior’, ya que: “Cristiano Junior, era muy largo”.

¿SUCESOR EN PUERTA?

En la misma entrevista, Sandra puso sobre las cuerdas al capitán del Tricolor al preguntarle si le gustaría que Máximo siguiera sus pasos como futbolista profesional:

Todo papá sueña con eso, me gustaría, pero yo no voy a impulsar a que lo sea. No quiero meterle la pelota a huevo (…) yo quiero ver que sea su pasión, porque no quiero que se me decepcione, si tu no tienes la pasión por el futbol, esa pasión enfermiza, a la primer decepción tiras la toalla”.

En caso de que Máximo llegue a ser profesional, tendría la posibilidad de representar a tres países, Holanda (por nacimineto), España (donde se ha desarrollado) o México (el país de sus padres).