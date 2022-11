Luis Hernández apuesta a un empate

By

DOHA.- Luis El Matador Hernández es reconocido como una de las leyendas más importantes en la selección mexicana, su historia con el Tricolor tuvo su punto de quiebre en el Mundial de Francia 1998 con ese gol memorable que le anotó en los minutos de compensación a Holanda para empatar el partido y mandar al combinado nacional a los octavos de final. Y previo al encuentro que sostendrá México contra la Argentina de Messi en Qatar 2022, el nacido en Poza Rica, Veracruz, charló con Excélsior en territorio qatarí sobre el compromiso que se le viene al cuadro de Gerardo Martino.

¿Cómo vislumbras el juego contra una Argentina que viene de un sorpresivo descalabro?

“Es una selección campeona del mundo una Argentina que siempre a lo largo de la historia sus jugadores son de una gran calidad. La rivalidad que también se ha dado porque no hemos dado ese golpe tampoco, porque nos llevan un paso adelante en el sentido futbolístico pero ahí estamos yo creo que siempre es una motivación, es un orgullo, un aliciente más jugar contra este tipo de selecciones como Argentina, Brasil, Francia e Italia, por eso creo que ellos deben de saber que si hacen un gran partido pueden trascender. Vienen de perder, nadie esperaba eso y la presión está de su lado y eso juega en su contra. Sí se puede.”

Jugaste en Argentina ¿Es un juego especial para ti o uno más?

“Le tengo un gran cariño a Boca Juniors de igual manera a toda su hinchada como dicen ellos, me arroparon muy bien. Al principio me costó, dos días nada más eh, porque allá te adaptas o te adaptas y así fue. Eso me dio una confianza de poder ganarme el respeto de los jugadores y obviamente de la afición argentina y la recuerdo con mucho cariño.

Es un juego especial para mí, sí porque estará jugando mi selección”.

¿Qué jugadores consideras pueden ser los que cambien el destino de la selección mexicana en este partido?

“Tenemos al Chucky Lozano y los otros dos no vinieron a la selección, Santi Giménez y Diego Lainez. Me dolió que los hayan dejado fuera porque son jóvenes y a ellos hay que apoyarlos creo que los que están hoy en día tienen que revertir críticas y ahora ese es el momento.

Ojalá que ellos (Giménez y Lainez) tengan la oportunidad de tener un gran mundial en 2026.

Si tuvieras la oportunidad de compartirle un secreto o consejo a Funes Mori, Henry Martín y a Raúl Jiménez, ¿Qué les dirías?

“Les daría la confianza a cualquier delantero que esté ahí para poder transmitirles, convencerles de que es el partido de su vida los cuales los darán a conocer por mucho tiempo como a uno. El poder transmitirles eso no es solamente con el échale ganas, es saber llegarle a cada uno de ellos y ojalá se den cuenta de eso”.

¿Cuál sería tu pronostico?

“Mi pronóstico es uno a uno, un empate con muchas emociones”

Finalmente ¿qué te ha parecido el apoyo de la afición mexicana aquí en Qatar?

“Siempre hemos sido locales, siempre el apoyo, el cariño y el amor que le tienen a nuestra selección nos hace dar más del cien por ciento, lo disfrutamos y no hay nada más que agradecer a nuestra gente por todo y ahora me toca estar del lado de la afición y entregarles esa buena vibra”.