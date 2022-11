Nicki Aycox Raab, reconocida actriz por su participación en cintas de terror y la serie Supernatural, falleció a la edad de 47 años.

La noticia la dio a conocer su cuñada Susan Raab Ceklosky a través de Facebook, donde el pasado 17 de noviembre escribió:

“Mi hermosa, inteligente, feroz, increíblemente talentosa y cariñosa cuñada, Nicki Aycox Raab, falleció ayer con mi hermano, Matt Raab, a su lado. Nicki y Matt tuvieron una vida maravillosa juntos en California. Era una luchadora y todos los que la conocían la querían”.

Eric Kripke, creador de Supernatural y The Boys compartió en Twitter un mensaje de pésame tras enterarse de la noticia:

“Me apena saber que la gran Nicki Aycox, nuestra primera Meg Masters, ha fallecido. Demasiado joven. Era una delicia y pronunciaba frases como miel y veneno”.

¿De qué murió Nicki Aycox?

Hasta el momento no se han revelado oficialmente las causas de su fallecimiento. Nicki fue diagnosticada con leucemia en 2021, en marzo de ese año compartió en Instagram cómo iba con su tratamiento:

“No puedo creer mis últimos 3 meses. Pero, ahora tiene sentido. Me puse muy enferma pensando que tenía Covid en enero y febrero. Bueno las cosas llegaron a un punto. Terminé en un hospital diagnosticado con leucemia. Quiero que todos sepan que estoy haciendo increíblemente bien y luchando mi camino a través de la quimioterapia. Actualizaré con una foto mejor de mí misma, y hablaré de mantenerme positiva en los peores momentos. ¡Volveré mejor, más fuerte y más sabia!”.

Aycox compartió actualizaciones sobre su estado de salud, se mostraba optimista y de buen humor.

¿Quién fue Nicki Aycox?

Nicki Aycox nació el 26 de mayo de 1975 en Estados Unidos, comenzó a actuar desde la década de los 90 en producciones como Weird Science (1996) o The X-Files (1999).

Protagonizó la película de terror Jeepers Creepers II (2003) y actuó en la de suspenso Perfect Stranger (2007) junto a Halle Berry y Bruce Willis.

Tuvo varias apariciones ocasionales en series de televisión como: CSI: Crime Scene Investigation, Yo y el mundo, Provience, Ally McBeal, Caso abierto, Ley y orden.

Nicki Aycox vivía con leucemia. (Foto: Facebook / Susan Raab Ceklosky).

Destacó su papel en Supernatural, una serie donde los protagonistas son dos hermanos Sam (Jared Padalecki) y Dean Winchester (Jensen Ackles) que viajan para cazar brujas, vampiros y todo tipos de seres fantásticos.

En dicha producción Nicki Aycox tuvo el papel de Meg Masters, un demonio sin nombre y fiel seguidora de Lucifer, compartió escenas con Ackles y Padalecki entre 2006 y 2008.

También se dedicaba a la música con su sello discográfico ‘Nicki Aycox’, en 2015 lanzó su debut Red Velvet Room con su música original.

Entre sus últimos créditos están The Girl on the Train (2013) y Dead on Campus (2014) donde interpretó el personaje de Danielle Williams.