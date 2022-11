Este domingo, en el marco de la inauguración de la Copa Mundial de Futbol, el comediante Eugenio Derbez sorprendió a sus seguidores con una transmisión en vivo desde Qatar con el seleccionado Guillermo ‘Memo’ Ochoa, además de que aprovechó para hablar un poco de su recuperación.

“Querido Memo, no sabes cuánto te quiero desde que andabas saliendo con Bibi”, saludó al inicio el comediante en referencia a la aparición del futbolista en la Familia P. Luche hace más de 10 años, con motivo del Mundial de Sudáfrica

“Sigues igual, con medio hombro”, bromeó Ochoa, “tu carrera de portero ya se acabó”; “Medio córtale, mi chavo”, dijo Derbez, quien se recupera de una cirugía en su brazo.

La recuperación de Eugenio Derbez

Antes de entrar en el tema del Mundial, Derbez se tomó un momento para responder cómo va después de enfrentar una complicada cirugía hace unas semanas.

“Voy muy bien, mejor de lo que yo esperaba, hay gente que piensa que todavía estoy en cama, pero no, voy muy bien para haber tenido 17 fracturas, los doctores me dijeron que no iba a poder levantar el brazo más allá del hombro, mi idea es desafiar a los doctores y lograrlo”.

Además, mencionó que ya le quitaron el cabestrillo, “voy bien, no tengo mucha fuerza, pero lo muevo bastante, miren”, dijo de muy buen humor en la transmisión en vivo, “Regresando a la chamba, no al cien, pero ahí vamos”.

Anteriormente, el actor explicó que mientras usaba el visor de realidad virtual tropezó y cayó con todo su peso sobre el codo, lo cual hizo que se empujara el húmero (el hueso más largo y más grande de la extremidad superior), “en su camino rompió todo lo que estaba allí”.

En consecuencia, se le salió el hueso, aunque la piel se mantuvo intacta ésta fue una grave lesión en el hombro que no podía ser atendida en cualquier hospital, tenía cinco fracturas grandes y alrededor de 10 pequeñas.

Durante los primeros días estuvo sedado debido a los fuertes dolores y, según le comentaron, le espera una recuperación de seis meses a un año.

Tras una lesión como esa, la movilidad que se recupera depende de muchos factores, como que la fractura se consolide, qué tanto se lastimó, qué tanto se pudo reparar el mango rotador y la rehabilitación que se reciba.