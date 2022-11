Tristes noticias para todos aquellos que crecieron en la década de los años 90, Jason David Frank el actor detrás del Power Ranger verde, perdió la vida a los 49 años de edad.

El reporte de su fallecimiento comenzó a circular en redes sociales este 20 de noviembre y su representante Justine Hunt lo confirmó al medio estadounidense TMZ.

Además, Walter Jones, el Power Ranger negro, le dedicó una publicación de Instagram: “No puedo creerlo, descansa en paz David Frank. Mi corazón se encuentra triste de haber perdido a otro miembro de nuestra especial familia”, comentó Jones en una fotografía en la que se ven ambos actores en el estreno de la cinta de Power Rangers (2017).

Ante la noticia, varios de los fanáticos de la serie han comentado sus condolencias con mensajes como “siento mucho tu perdida”, “descansa en paz, David”, entre otros.

Según TMZ, fuentes con conocimiento directo han dicho que el actor se quitó la vida; sin embargo, hasta el momento no se ha confirmado oficialmente la causa de su deceso.

¿Quién fue Jason David Frank?

El actor nació en 1973 en California, Estados Unidos, y desde una edad temprana mostró interés en las artes marciales. Fue un luchador de Taekwondo, Muay Thai, Judo, Brazilian Jiu-Jitsu y otras disciplinas, compitió en las ligas profesionales.

Jason David Frank fue reconocido a lo largo de su trayectoria actoral como Tommy Oliver, el Power Ranger de color verde en la serie infantil de 1993 Mighty Morphin Power Rangers; al inicio su personaje era un enemigo de los superhéroes.

David protagonizó la serie durante 3 temporadas, con un total de 123 episodios y repitió el papel en varias adaptaciones: Wild Force, Turbo, Zeo, Dino Thunder, Megaforce, Ninja Steel e HyperForce, entre otras.

Sin embargo la popular serie de la década de los años 90 no fue su única incursión en la industria del entretenimiento, ya que participó en proyectos como Meego (1997), The Residents of Washington Heights (2002) y The Dragon Warrior (2011).

Como experto en las artes marciales mixtas, fue el fundador del estilo conocido como Toso Kune Do, el cual empuja a la excelencia personal del estilo de combate.

Asimismo, el intérprete fundó su propia escuela de artes marciales en 2019 bajo el nombre de Rissing Sun Karate con tres sucursales en Estados Unidos.

Él continuaba participando en el mundo actoral con algunas apariciones de Tommy Oliver en los spin off’s de los Power Rangers. También se dedicaba a asistir a convenciones para realizar firmas de autógrafos para sus fanáticos.