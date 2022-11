Tensión entre Marion Reimers y Omar Zerón; polémica siguió en redes

Marion Reimers y Omar Zerón tuvieron una discusión en vivo cuando ambos participaban en un programa de televisión. Después, la polémica siguió en las redes sociales.

Durante el programa ‘Todos Somos Técnicos’ de la cadena TNT Sports, Omar Zerón elogió el tanto que consiguió Riyad Mahrez con el Manchester City en su duelo contra el Sevilla en la Champions League.

Reimers comentó: “Ah, dificilísimo. No, bueno, denle el Puskas de una vez, Zerón”.

Por su parte, Zerón respondió: “tampoco queramos hacer polémica barata de lo que sea, eh”.

Un silencio llegó al foro y, posteriormente, Ricardo Murguía externó su punto de vista.

La periodista deportiva acusó una falta de respeto.

¿Qué me estás diciendo? No me faltes al respeto. Si no te gusta no vengas. Querías beca desde el inicio del programa ¿no? ¿por qué no te vas? No me faltes al respeto. Le estás faltando el respeto a la producción. Está bien, Zerón lo que tú digas es ley”, dijo.

“No te falté al respeto en ningún momento. No sé ni qué te dije. ¿A quién (le estoy faltando al respeto)? No sé ni por qué me estás diciendo eso. No lo sé. No entendí. Te lo estoy diciendo de buena manera, no entendí”, continuó Zerón.

Las redes sociales hicieron eco de lo sucedido con comentarios a favor y otros en contra.

Uno de los que resaltó fue el del comediante Adrián Marcelo, quien tuiteó “Reimers despierta mis instintos más misóginos” y después matizó “Que la Reimers narre partidos de futbol y aparezca en programas de deportes solo le va a cerrar la puerta a mujeres que quieran hacerlo”.

Marion Remers no dejó pasar el comentario y señaló: “Qué peligroso que existan hombres que se animen a confesar su desdén por las mujeres así públicamente y a sabiendas que no pasa nada”.

El pasado 13 de octubre, Marion Reimers anunció que forma parte de la Asamblea Consultiva del Conapred, “donde podré sumar mi voz para contribuir a la prevención y eliminación de la discriminación y a la consolidación del principio de igualdad real de oportunidades”.