Xavi: “Piqué se merece todo lo mejor y que el barcelonismo lo honre”

El Barça vuelve al Camp Nou en el que será el último partido de Gerard Piqué. Después de anunciar su retirada del fútbol a través de sus redes sociales, el central con más títulos de la historia vestirá por última vez los colores azulgranas contra el Almería (21:00 horas, DAZN). “¿Cómo afrontas el partido de mañana tras la despedida?”, le preguntaban a Xavi Hernández. “Obviamente, estaremos condicionados por la despedida. Piqué se merece todos los elogios del mundo. He tenido la suerte de ser su compañero y ahora entrenador suyo. Se siente menos importante, menos útil y lo normal es hacer este paso al lado”, respondió el técnico azulgrana. “Mañana se merece todo lo mejor y que el barcelonismo lo honre”, agregó.

Piqué y Xavi tuvieron una conversación antes de empezar la temporada, donde el entrenador le dejó claras sus intenciones y le avisó de que no contaría con él en muchos partidos. “Ya le comuniqué mis intenciones en verano. Fue uno de los días más difíciles como entrenador y ahora también lo está siendo”, comentó Xavi. “He mirado lo mejor para el equipo. He creído en algunos momentos que tenía que jugar otro jugador en el lugar de Piqué”, añadió. “¿Cree que hubiese sido mejor para Piqué dejar el Barça antes de la temporada?”, le cuestionaron. “Muchas veces no elegimos el final. Las circunstancias han dado que Piqué eligiera este momento para irse”, respondió el preparador. Aun así, Xavi apoya su marcha y recuerda todo lo que ha hecho por el club: “Me quedo con la sensación de que siempre nos ha ayudado. Se ha implicado en todo momento. Es un ejemplo para el equipo, los capitanes, los jugadores y el staff. No ha puesto ni una mala cara y ha entrenado al 100%”.

También se han tenido palabras bonitas para el central del Barça. “Es valiente, competitivo, ganador y no tiene complejos ni miedos. Piqué es inteligente, tiene una capacidad intelectual más de lo normal. Aparte, es un buen compañero y capitán. No tengo nada que reprocharle”, subrayó el entrenador catalán. En la misma línea de elogios, el preparador ve a Piqué “capacitado” para ser presidente del club, ya que “puede ser lo que él quiera por el liderazgo que tiene”.

Del equipo que hizo historia con Pep Guardiola en el banquillo, después de la retirada de Piqué, solo quedará Busquets. “Ojalá haya una nueva generación dorada. Hay jugadores nuevos y esperemos que nos den éxitos”, dijo Xavi. Aun así, no se esconde y reconoció que le da “lástima ver compañeros que se están despidiendo del fútbol, te genera tristeza”. “¿Y es para ti el mejor central del Barça?”, le preguntaron. “Es uno de los mejores centrales del mundo”, respondió.

El anuncio de retirada de Piqué también ha provocado un aluvión de mensajes de compañeros y excompañeros de equipo. Carles Puyol fue de los primeros en mostrar su mensaje de despedida. “Gracias por todo, Geri. Siempre podré contar que jugué a tu lado, un privilegio”, agregó el ex capitán. Laporta, a través de Barça TV, afirmó que “forma parte del escudo” y que “será siempre una referencia”. En el ámbito de la Selección Española, Ramos ironizó a través de su Twitter: “Geri, te lo digo en andaluz: ¡que te quiten ‘lo bailao’, crack! ¡Disfruta de la vida!”