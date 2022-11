Paunovic advierte a jugadores: le entran o no; ‘tendrán objetivos’

Veljko Paunovic tiene claro el camino y, para ello, queire a jugadores comprometidos para llevar a cabo su proyecto y los que no quieran estar en Chivas, “que no estén”.

Todo el que está aquí es por una razón, por eso el club esta donde está. No quiero que nadie se vaya, si no quieren estar aquí, que no estén, quiero gente comprometida, que trabajará desde el primer día, que entienda bien comunicarnos bien, que cada uno mejore cada día, acelerar los procesos, no quiero ponerme piedras en el camino, pero sí quiero decir que todos tendrán objetivos que alcanzar”, indicó Veljko Paunovic durante su presentación.

¿CUÁL ES LA IDEA DE JUEGO PARA CHIVAS?

El nuevo técnico de Chivas hizo énfasis en que si lo jugadores quieren estar o no, “el que se sube y el que no”. Asimimo, apuntó que la idea de juego para el Rebaño será: la intensidad, carácter, imponer futbolisticamente, intimidar al rival, nunca quebrarse, disciplinado.

En este tenor, recordó lo hecho por Matías Almeyda. “He visto esos elementos en su equipo”, dijo.

JUGAR CON SÓLO MEXICANOS

Veljko Paunovic destacó que en Chivas se juegue con puros jugadores mexicanos porque hay “una clara identidad, clara idea, y eso se tiene que invertir, en vez de autolimitarse, es un potencial porque es muy difícil cuando tienes a un grupo internacional, es juntar a todos alrededor del mismo objetivo, de la misma identidad. En la selección de Serbia, todos por la patria. El principal objetivo es para Chivas”.

¿HABRÁ REFUERZOS?

El técnico afirmó que les falta por terminar el análisis interno porque ve un equipo potente, con mucho talento, una mezcla con talento joven y experiencia.

“Me falta hablar con todos, primero con lo que tenemos y después lo q hace falta apuntalar”, dijo.