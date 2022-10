La actriz Verónica Castro recientemente se vio involucrada en un escándalo luego de ser señalada de acoso a menores de edad entre 11 y 18 años por supuestamente mantener conversaciones subidas de tono, por lo que se asesoró de abogados para emprender acciones legales por daño moral, violencia digital y mediática.

A través de un comunicado firmado por Schütte y Delsol Gojon, aseguró que se han divulgado notas y publicaciones que atentan contra su honor, decoro y reputación, por lo que preparan una demanda penal. “Tergiversan la realidad y hacen falsas y muy graves acusaciones. La señora Castro no cometió delito alguno y cuenta con nuestra asesoría jurídica”, se lee en el documento que subió a redes sociales.

¿Por qué Verónica Castro demandará?

Hace unos días el youtuber Jorge Carbajal aseguró que tenía las pruebas de las conversaciones con las menores y el periodista Gustavo Adolfo Infante invitó a las posibles víctimas a denunciar si los hechos eran reales.

Ante ello, Castro aseguró que estaría inactiva en su cuenta de Twitter hasta recibir disculpas públicas de ambas partes ante lo que consideró una falta de respeto.

“En ocasiones hablo de más, que tengo la boca muy grande y luego digo cosas fuera de lugar, pero en esta ocasión no tengo por qué tomar una responsabilidad que no me corresponde”, dijo Infante.

El equipo legal de quien participara en La casa de las flores argumenta que actuarán con la perspectiva de infancia y de género para la protección de los derechos de los implicados.

“Lamentamos que obscuros intereses hayan buscado instrumentalizar a personas menores de edad para afectar a nuestra representada. Esperamos que la adolescente que realizó amenazas contra otras menores de edad y que seguramente fue manipulada por dichos intereses ajenos, dé a conocer la verdad detrás de estos hechos en el momento procesal oportuno”, apuntan.

Aunque revelan que Castro accedió a sostener llamadas con el grupo de fans, se afirma que sus padres estaban enterados de la situación, por lo que niega haberlas expuesto o promovido contenido inapropiado.

“La señora Castro reconoce que cometió un error: pecar de ingenuidad al confiar en que no habría dentro de este grupo de seguidoras que le expresaban afecto y admiración, ninguna agenda oculta para hacerle daño. Verónica Castro siempre ha tenido abiertos sus canales para tener contacto con el público que la sigue de todas las edades durante toda su carrera. Su generosidad, agradecimiento y bondad la expusieron a perversas intenciones que jamás imaginó”.