La actriz Daniela Spanic pasó momentos de terror tras ser golpeada en la cabeza, después de acudir a los Juzgados Familiares en la Ciudad de México. Ante esto, la hermana de Gabriela Spanic no dudó en interponer una denuncia.

“Fui […] a tomar un café y me senté ahí. De repente, tomando mi café y todo, sentí un golpe muy fuerte aquí; demasiado fuerte que me dolió tanto que me puse hasta llorar […] Yo pienso que tenía una piedra en la mano”, comentó.

La actriz de la serie ‘La duda’ comentó que le fue difícil identificar por completo a la persona que la atacó. Sin embargo, recuerda algunas características de su agresor.

“Yo lo vi de ‘medio lado’. Era de cabello largo, de ojos grandes […] y la boca grande”, señaló.

Por otra parte, el abogado de Daniela Spanic, César Acosta, declaró que ya solicitaron la búsqueda y reconocimiento del sujeto que golpeó a la actriz, después de asistir al juzgado, a partir de las cámaras de C5 y las cintas de seguridad de la tienda de conveniencia.