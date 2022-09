Eugenio Derbez recientemente apareció en sus redes sociales para contar más detalles sobre el accidente que derivó en una serie de fracturas en el hombro tras jugar realidad virtual, por lo cual tuvo que ser intervenido quirúrgicamente.

El actor y productor se ha mantenido con fuertes dolores, por lo que prácticamente ha estado sedado en el proceso de recuperación. Acá te contamos la cronología de lo que ha pasado en su salud desde que su esposa, Alesandra Rosaldo reveló el incidente por medio de un comunicado.

Cronología del accidente de Eugenio Derbez

Quien subiera al escenario de la pasada entrega de los premios Oscar por su trabajo en CODA, se destruyó la articulación, por lo que tuvo que consultar especialistas que le dieron distintos panoramas.

El accidente

Fue el pasado 29 de agosto que la cantante de Sentidos Opuestos habló por primera vez de la condición del comediante y explicó que, aunque su lesión era delicada, no comprometía su salud.

Asimismo, informó que tras la cirugía debía permanecer varias semanas en reposo para luego someterse a una terapia de rehabilitación. En el escrito no confirmó la causa.

Posteriormente, Derbez aseguró que esa semana estuvo en un río lleno de cocodrilos haciendo videos y no pasó nada, pero en la noche se dispuso a jugar desde lo que se suponía era la parte más alta de un edificio cuando tropezó en la realidad y cayó sobre su codo y hombro.

“En el momento en el que tropiezo, la realidad virtual me hizo creer que caía desde el edificio. No sé qué moví y me tropecé; me caí con todo mi peso sobre el codo y empuja al hueso, el húmero, y se me sale el hueso. Ahí supe que tenía una fractura muy seria”, explicó. El también director cayó sobre su codo y empujó el húmero, provocando 15 fracturas.

La operación

Según su relato, en principio le tuvieron que acomodar el brazo, por lo que lo tuvo dislocado casi una semana ya que su caso debía ser analizado por especialistas que no sabían con lo que se encontrarían, por lo que entre las opciones estaba reconstruir todo con hueso de cadáver; otro era colocar un hombro artificial, con el riesgo de que su cuerpo lo rechazara.

El 31 de agosto, Rosaldo confió que Eugenio Derbez ya estaba en recuperación tras salir de una larga y complicada operación en donde le colocaron 20 tornillos en el hombro.

La recuperación

Los médicos le dijeron a Derbez que el proceso de recuperación tardaría entre seis meses a un año; sin embargo, aún no sabe qué tanta movilidad tendrá.

Para soportar los fuertes dolores es que se ha decidido darle sedantes, además de mucho reposo: “Las últimas dos semanas prácticamente he estado dormido”.

Derbez reaparece en redes

El histrión en No se aceptan devoluciones reapareció por primera ocasión la noche de este domingo 18 de septiembre a través de una transmisión en vivo realizada en su perfil en Instagram, en donde mostró la radiografía desde la cama.

Aunque no ha hecho mucho caso al celular, ha estado viendo los mensajes, por lo cual agradeció el cariño que ha recibido. “Yo creo que esto que me pasó fue para algo y estoy tratando de encontrar para qué. Fue un año muy ocupado. Los últimos seis meses prácticamente no estuve en mi casa; estuve dos veces y fue para cambiar mi maleta”.