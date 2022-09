Amor intacto con Paraguay del Tata Martino

Existe un amor intacto entre Paraguay y Gerardo Martino, un viejo amor que no se borra ni se marcha. Martino fue más feliz con ellos que con su paso en el Tri.

Julio César Cáceres, quien fue uno de sus jugadores en la épica camada paraguaya que llegó a los cuartos de final de Sudáfrica 2010, tiene varios puntos de encuentro.

Recuerdo cuando en el bus pasábamos una zona de mercados en Asunción para ir al estadio y la gente se arremolinaba vitoreando su nombre”.

En su alocución hay un tono de sentimentalismo siendo que Cáceres siempre fue un defensa aguerrido, “porque con el Tata en realidad uno se sentía en familia, las concentraciones eran amenas, tranquilas y respetuosas, en ese sentido quizá sigan siendo así y tenga más el cariño de los jugadores mexicanos que de los aficionados”.

Y es que Martino no ha tenido decisiones acertadas para caer en el corazón de los aficionados, pues no pasa temporadas largas en México ni tampoco ofrece conocer su personalidad ya que sólo habla en conferencias o tras un partido. En general, la relación con los fanáticos es fría y distante y así han pasado tres años y medio sin que se conozcan unos a otro.

Es extraño porque no ha podido tomarle la manija al equipo. Desde acá lo vemos triste, como apagado. No es que en Paraguay fuera jocoso, sino que a veces bromeaba con la prensa, y eso no se nota allá. Las cosas tampoco le resultaron bien. Acá se ganó mucho a la afición porque tuvimos buenos resultados contra Argentina y Brasil, en cambio sé que contra Estados Unidos le fue mal, está claro que la gente no perdona esas derrotas”, mencionó Cáceres.

Y es que la residencia de Gerardo Tata Martino está en Rosario, Argentina, pero es tanto su fervor por Paraguay, que tiene hogar en Asunción al que ronda al menos dos veces por año.

Pues hasta la fecha se sigue mandando mensajes de whats App con varios jugadores. Cuando clasificó con México al Mundial lo felicitamos y fue muy moderado. Sabemos también que ha pasado temas de salud inestable, entonces cuando uno no está bien, a veces el lugar no ajusta para ser feliz”.

Martino llegó a Paraguay en 2002, ganó cuatro títulos de liga y brincó a la Selección con total aprobación de los aficionados.