El 16 de octubre de ese año Rosario Robles compareció ante diputados. La entonces titular de la Sedatu informó a los legisladores sobre los resultados de la política en materia de tenencia de la tierra, uso de productivo del territorio nacional y ordenamiento urbano. Lo hizo como parte como de la Glosa del Sexto Informa de Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto.

Un día después, aseguró ser víctima de violencia política de género. Y es que luego de que los diputados le echaron en cara los daños al erario provocados por la corrupción en la asignación de contratos que dio la Sedatu y la Sedesol a universidades públicas, ella no se quiso quedar callada.

“Yo no necesito que nadie me de una amnistía, no requiero amnistía, yo no requiero absolutamente que nadie me perdone de antemano. A mí que se me investigue todo, que se investigue hasta por debajo de las piedras”, afirmó Robles Berlanga durante su comparecencia ante el Pleno de la Cámara de Diputados.

Las contestaciones de Rosario Robles provocaron que los legisladores, excepto los del PRI y el PVEM, arremetieran contra la funcionaria federal, incluso, Gerardo Fernández Noroña pidió cancelar la comparecencia ante las “mentiras” de la titular de la Sedatu.

Apenas inició la primera de tres rondas de preguntas y los enfrentamientos y las pancartas contra la funcionaria la avasallaron.

Rosario Robles aseguró que todos los convenios establecidos por Sedatu y Sedesol habían sido “absolutamente legales, están bajo el amparo del amparo del artículo 1 de la Ley de Adquisiciones” y negó rotundamente que hubiese pruebas de que las dependencias a su cargo hayan contratado a empresas fantasmas.

El 29 de julio de 2019, la FGR buscaba imputar y vincular a proceso a Rosario Robles.

La Fiscalía General de la República (FGR) anunció su intención de ir tras la extitular de la Sedatu, tras acusarla por ejercicio indebido del servicio público.

A finales de julio de 2019, Rosario Robles solicitó un amparo contra su probable orden de aprehensión. La defensa de la exfuncionaria presentó una demanda de amparo ante un juez federal para conocer si existía alguna orden de aprehensión en contra de su cliente.

Xóchitl Gálvez, senadora del PAN, destacó entonces que Rosario Robles, podía ser la “punta del iceberg” para saber lo que sucedió con la “Estafa Maestra”.

“Que suelte la sopa de quiénes más están involucrados”, comentó.

El mismo presidente Andrés Manuel López Obador consideró que Rosario Robles era un ‘chivo expiatorio’. El Presidente dijo: ‘Yo sigo pensando lo mismo, que los responsables de la tragedia nacional son los de mero arriba’.

Pero ella fue quien pagó por los excesos cometidos.