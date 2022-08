Los trabajadores de la mina ‘El Pinabete’, en Coahuila, fueron inscritos al Seguro Social luego de que ocurriera el derrumbe que los dejó atrapados, apuntó este viernes el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“De manera muy extraña, según el informe que me presentaron, una vez que sucedió el accidente fueron a inscribir a los trabajadores al seguro social. Seguramente, si es cierto, es un plan con maña para castigar al que aparece inscribiendo a los trabajadores en el Seguro, y no a los concesionarios de la mina”, apuntó el mandatario federal en su conferencia matutina.

Destacó que en la región de Coahuila ha habido siempre mucha corrupción en lo relacionado con las minas. Además, explicó que si bien esta mina contaba con concesión, era explotada de manera clandestina sin dar aviso a autoridades y por ello no había revisiones en el lugar.

“En el caso de esta mina, los trabajadores no están sindicalizados porque no permiten que el trabajador se proteja con un sindicato, son muchos intereses los que están de por medio. Nosotros vamos a actuar, le hemos estado pidiendo a la Fiscalía que actúe con rigor, que no haya impunidad, pero lo que más nos importa es el rescate”, afirmó.

Luego de que se diera a conocer el jueves que la Fiscalía General de la República (FGR) presentó una solicitud de audiencia judicial ante el Centro de Justicia Penal Federal en el estado de Coahuila, para imputar a Cristian Solís Arriaga, quien presuntamente sería el dueño de la mina.

Se le acusa por su probable participación en la comisión de los siguientes hechos delictivos: explotación ilícita del subsuelo a través de la mina conocida como El Pinabete; incumplimiento de las obligaciones que la ley especifica a quienes realizan este tipo de actividades y por ser responsable de la dirección y administración del lugar.

La Fiscalía señaló tener en su poder declaraciones de personas y datos de prueba.

Al respecto, López Obrador puso la identidad de esta persona.

“Es probable que sea lo que estoy aquí sosteniendo, que a él lo hayan utilizado para inscribir a los trabajadores al seguro, a lo mejor ese es el antecedente que están utilizando, pero para eso son estos diálogos circulares”, indicó.