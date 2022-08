Tunden actitud de jugadores de Pumas; ‘miedo escénico’

La exhibición que le dio el Barcelona a Pumas sigue teniendo ecos. Ahora, por la actitud que mostraron algunos jugadores del cuadro universitario al pedir fotos en el medio tiempo o, inclusive, al técnico Xavi Hernández.

No he visto sinceramente que un club europeo venga y se haga fotos con el entrenador contrario, sinceramente no lo he visto, nunca. Creo que a Pumas lo que le pasó fue miedo escénico. A veces, cuando un equipo llega a un campo como el Camp Nou o el Bernabéu, los jugadores cuando salen lo ven tan grande, con una camiseta delante como la del Barça o el Real Madrid, creo que tienen ese llamado miedo escénico. Los primeros minutos del partido, Pumas no había salido al campo todavía, y el Barça ya había metido dos goles”, indicó Xavi Martín, exdirector General de La Masía, en entrevista para AS México.

El exdirectivo señaló que si los jugadores de Pumas pensaron que tenían enfrente a sus ídolos, “eso te condiciona, no te presentas de igual a igual. Los estás viendo como si fueran cromos de los álbumes. Entonces, no puedes salir al campo pensando así o pidiendo la playera en la media parte, la camiseta se pide al final o hacerte fotos con el entrenador contrario al final del partido, creo que tampoco. Un club como Pumas, con una historia, de primer nivel internacional, no”, añadió.

El Barcelona conquistó el Trofeo Joan Gamper al derrotar 6-0 a los Pumas en el Camp Nou.

Robert Lewandowski abrió la cuenta al 3’, Pedri firmó un doblete al 5’ y 19’, Ousmane Dembelé colaboró con un gol en el primer tiempo. Para la parte complementaria, Pierre-Emerick Aubameyang (49) y Frenkie De Jong (84) complementarían el marcador.