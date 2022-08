El actor Ashton Kutcher reveló que hace dos años fue diagnosticado con vasculitis, una enfermedad autoinmune de la que tardó cerca de un año en recuperarse y tras la cual se disminuyó su capacidad de ver, escuchar y parte de su equilibrio.

“Tuve una forma extraña y súper rara de vasculitis que destruyó mi visión, mi audición y destruyó todo mi equilibrio. Me tomó como un año reconstruirlo todo de nuevo. Realmente no lo aprecias hasta que se va, hasta que dices: ‘No sé si alguna vez podré volver a ver; no sé si alguna vez podré volver a escuchar; no sé si alguna vez podré volver a caminar’”, aseguró a Running Wild With Bear Grylls: The Challenge.

¿Qué es una vasculitis?

De acuerdo con el American College of Rheumatology una vasculitis es un grupo de enfermedades poco comunes que conllevan a la inflamación de los vasos sanguíneos, en sus arterias y venas.

Por lo regular, las causas no se conocen, pero pueden afectar negativamente el flujo de sangre a los tejidos de todo el cuerpo como los pulmones, los nervios y la piel debido a que las paredes sufren de estrechamiento, oclusión o ensanchamiento.

Entre sus principales síntomas se encuentra la dificultad para respirar o la fiebre, aunque también pueden encontrarse los siguientes:

Tos

Dificultad para respirar

Adormecimiento o debilidad en manos o pies

Manchas rojas en la piel

Bultos

Llagas

Fiebre

Cansancio

Pérdida de peso

Dolor abdominal.

Tipos de vasculitis

La clasificación de la enfermedad se obtiene de acuerdo a las arterias que se ven atacadas y el tamaño de las mismas, aunque se pueden afectar diversos órganos.

Arterias más grandes: la aorta y ramificaciones principales

Arteritis de células gigantes

Arteritis de Takayasu

Aortitis en el síndrome de Cogan

Aortitis en espondiloartropatía

Aortitis aislada

Arterias de tamaño mediano

Enfermedad de Kawasaki

Polyarteritis nodosa

Arterias de tamaño pequeño y mediano

Vasculitis vinculadas a anticuerpos frente al citoplasma de los neutrófilos

Granulomatosis con poliangitis (nombre anterior: granulomatosis de Wegener)

Poliangitis microscópica

Granulomatosis eosinofílica con poliangitis (Churg-Strauss)

Vasculitis primaria del sistema nervioso central

Arterias pequeñas

Vasculitis por IgA (púrpura de Henoch-Schönlein)

Vasculitis vinculada con la artritis reumatoide, el lupus eritematoso sistémico y el síndrome de Sjögren

Vasculitis crioglobulinémica

Enfermedad anti-MBG (Síndrome de Goodpasture)

Vasculitis inducida por medicamentos

Diferentes tamaños

Enfermedad de Behçet

Policondritis recidivante.

El tratamiento puede incluir glucocorticoides, que también son llamados esteroides. En casos más avanzados incluso puede requerirse de una cirugía.