La actriz y presentadora venezolana Alicia Machado fue Miss Universo en 1996, época en la que vivió abusos y humillaciones con Donald Trump al frente de la franquicia y en que ella tuvo un romance con el cantante Luis Miguel.

En una entrevista con Yordi Rosado, Machado, habló sobre varios temas que ha vivido, incluso su relación con el ‘Sol de México‘.

La modelo relató parte de su noviazgo con el cantante: “soy una de las emblemáticas de su vida, soy una de las ‘chicas Bond‘ de Luis Miguel. Fue una relación lindísima.”

¿Cómo se conocieron Alicia Machado y Luis Miguel?

Machado recordó su primera interacción con el mexicano: se conocieron gracias a que él la buscó primero.

“Nos conocimos porque cuando gano Miss Universo y me llevan a Los Ángeles a vivir, me tomaron las fotos del concurso con un fotógrafo americano. Resulta que el fotógrafo era amigo de él y que cuando estoy posando se apareció en la sesión de fotos”.

Resulta que el fotógrafo le reveló días antes al ‘Sol de México‘ que le estaría tomando fotos a la Miss Universo y eso fue lo que hizo que el intérprete de La Incondicional fuera al estudio de Los Ángeles.

“Yo no me había dado cuenta que era él hasta que me salgo y lo vi. Me metí a un cuarto y me dijeron quién era”, agregó.

Después de aquel encuentro, él buscó a la modelo para salir. “Tengo muy buenos recuerdos de él” recordó Alicia Machado. “Me ayudó mucho en esa época, él me daba mucho su apoyo.”

Durante su entrevista, Machado se sincero sobre varios de los obstáculos que vivió durante la década de los años 90, incluidos sus problemas de bulimia y el abuso psicológico que recibía por parte de Donald Trump.

Confesó que el ‘Sol de México‘ fue una de las personas que le repetía que “no estaba gorda” cuando tenía que cargar el peso de tener que verse de cierta manera por presiones externas y en particular del dueño de la franquicia de Miss Universo en ese momento, quien incluso la obligó a hacer ejercicio frente periodistas en una conferencia de prensa.

“Todo el planeta decía que era gorda, menos Luis Miguel. Eso me ayudó.”

¿Por qué terminaron Luis Miguel y Alicia Machado?

Su primera cita fue en un lujoso restaurante que se encontraba reservado para ambos con una atmósfera romántica; sin embargo, reveló que no se dieron su primer beso en aquel lugar, si no que el cantante le preguntó por su edad y quedó sorprendido por la respuesta.

“Él tenía un conflicto con mi edad, pensaba que yo tenía más”, confesó Machado a Yordi Rosado, “pensó que yo tenía como su edad, para él eso lo enfrió un poco y siempre fue muy delicado conmigo: muy lindo.”

Finalizó su comentario confesando que el cantante le dio su primer beso durante la segunda cita: “fue una época muy linda.”

“Nos dejamos de ver porque él viajaba mucho y yo para él todavía era una niña. Él ya era un hombre hecho y derecho”, confesó Machado sobre su ruptura con Luis Miguel después de una breve relación.