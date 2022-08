“Carlos Slim no regala ni un pompón de Sanborns, es más, ni un contacto”, afirma Adela Micha, quien aclaró los rumores sobre un departamento en Donceles (CDMX) que supuestamente le obsequió el empresario mexicano hace un tiempo.

La periodista relató esa historia en su reciente visita al podcast de comedia La Cotorrisa, conducido por Ricardo Pérez y Slobotzk, anécdota en la que estuvieron involucrados su exnovio, Martha Figueroa, el escritor Carlos Monsiváis y Carlos Slim.

La amistad de Adela Micha y Carlos Slim

Todo comenzó un día que ella llegó a trabajar a su programa de radio y le preguntaron en los pasillos: “¿Ya viste lo que escribió Martha Figueroa?”

El texto publicado en un periódico por la periodista de espectáculos detallaba que Carlos Slim le había regalado un departamento en Donceles, en la Ciudad de México, cuando en ese momento se estaba realizando el rescate del Centro Histórico.

“Carlos Slim era muy bueno amigo mío, bueno yo lo sigo considerando un gran amigo, no lo veo hace mucho, y Carlos Slim no regala ni un pompón de Sanborns, es más, ni un contacto”, declaró entre risas.

La polémica cena en el departamento de Adela Micha

Para ese momento Figueroa trabajaba en la misma empresa, pero en televisión y además se había hecho amiga de un español exnovio de Adela, “se veían en los antros a ‘chupar’”, dice Micha.

La periodista relata que en ese entonces acababa de terminar con ese novio debido a lo que pasó en una cena que ella hizo en ese departamento de Donceles con Carlos Slim y Carlos Monsiváis.

“Slim siempre me decía que quería conocerlo, entonces hice el match y los invité a cenar… junté a los dos Carlos”, explica.

“Yo pendejamente invité a mi exnovio que pendejamente se le pasaron las copas, todo mal. Ese día tronamos y casualmente se hicieron muy amigos estos dos [su ex novio y Martha Figueroa], entonces yo dije ‘¿de quién vino la información?’, de este cabrón, pero a mí Carlos Slim nunca me regaló nada”.

De hecho, recuerda que Slim le había dicho “Compra un departamento aquí”, a lo que ella le preguntó “¿me vas a dar buen precio” y él contestó “¡están baratos!”.

Slim además le comentó que ese departamento de Donceles tenía al edificio de Correos cerca y ahí tenía uno Carlos Fuentes y otros Felipe González, aunque nunca los vio: “Junté unos ahorritos y compré ahí”.

Adela Micha se enojó con Martha Figueroa debido a que la periodista no le preguntó la veracidad de la información, pese a que trabajaban en el mismo lugar: “O sea, con qué huevos, diario nos veíamos, tan fácil que hubiera sido para ella preguntarme… que si me lo hubiera regalado lo hubiera dicho, tampoco me regaló una mansión, pero no fue el caso”.

En otra ocasión Martha Figueroa también habló del tema en una entrevista que cedió con Matilde Obregón, ella dice que su compañera le jaló el cabello cuando se acercó para reclamarle por la publicación:

“Porque no le gustó de algo que publiqué de ella en mi columna, comenté que su novio anterior era más guapo que el actual, se enojó muchísimo, que le habían regalado un departamento”.