¡Uy, qué mello!

– Casi cerrada la nacionalización de EDF en Francia

– Alito, patadas de ahogado

El Tratado Comercial entre México, Canadá y Estados Unidos tiene como fin el bienestar y el fortalecimiento de la economía de los tres países. Sin embargo, en el camino pueden presentarse diferencias y disputas. Ha habido casos muy sonados: Estados Unidos inició un procedimiento en contra de Canadá por la distribución de cupos en el sector lácteo; Canadá en contra de Estados Unidos por una medida de salvaguarda en materia de células fotovoltaicas; y México y Canadá en contra de Estados Unidos por la interpretación y aplicación de las reglas de origen en el sector automotriz. Ahora se presenta otro desacuerdo: Estados Unidos contra México por la política energética de nuestro país. Es un problema de dinero que tiene un ribete político. Hay empresas que se sienten afectadas porque el gobierno que sustituyó al prianismo entreguista defiende su soberanía y el papel rector que deben jugar Pemex y la CFE. Es bueno para México que se realice la serie de consultas solicitadas por Estados Unidos y Canadá. Es sano para México que se abra el procedimiento. La secretaria de Economía, Tatiana Clouthier, dice que hay voluntad del gobierno mexicano para resolver la disputa. Se trata de alcanzar una solución mutuamente satisfactoria durante la etapa de consultas, expresó.

Las consultas constituyen la etapa no contenciosa del mecanismo general de solución de controversias que prevé el acuerdo. A partir de ayer, los tres socios tienen un periodo de 75 días para solucionar la controversia durante esta etapa y en caso de no llegar a un acuerdo satisfactorio podrán solicitar el establecimiento de un panel para que decida sobre este asunto.

La defensa

La Secretaría de Economía es la dependencia encargada de coordinar la defensa del Estado mexicano. Esperamos que Tatiana Clouthier integre el mejor equipo de defensa, con expertos bien preparados y leales a los intereses de nuestro país. Por otro lado, el desacuerdo ha dado oportunidad para que nuevamente se marque la rayita entre los que están a favor de la soberanía nacional, y los que militan del otro lado, como el peñanietista Ildelfonso Guajardo. Quieren asustarnos con el petate del muerto. ¡Uy, qué mello!

Francia, nacionalización

¿Cómo va la nacionalización de la compañía electricidad de Francia (EDF)? Prácticamente ya es un hecho. El gobierno del presidente Macron lanzó una oferta para tomar el control total de la compañía por 8 mil 800 millones de dólares. El Ministerio de Finanzas dijo que la oferta de 12 euros por acción representa una prima de 53 por ciento sobre el precio de cierre de los títulos de EDF el 5 de julio, un día antes de que la primera ministra Élisabeth Borne dijera que el gobierno tenía la intención de adquirir 100 por ciento de las acciones de la compañía, dela que posee actualmente 84 por ciento. La nacionalización de EDF viene en el contexto de una emergencia climática y en un momento en que la situación geopolítica requiere decisiones fuertes para garantizar la independencia y soberanía energética de Francia, dijo el Ministerio de Finanzas. Están contentos los poseedores de la minoría del capital. Las acciones de EDF subían 14.8 por ciento el martes, para cotizar en un precio de 11.75 euros.

Aferrado

Alito Moreno anunció cambios en la integración del Comité Ejecutivo Nacional PRI, así como en las Comisiones del Consejo Político Nacional. Entre los refuerzos sobresalen los nombres de ex gobernadores y de sus ex candidato a la gubernatura de Oaxaca, Alejandro Avilés. En realidad, el único cambio esperado no ocurrió: el del propio Alito. Está haciendo exactamente todo lo necesario para acabar con el otrora invencible.

Ombudsman social

Asunto: Crédito Real

Contraté desde febrero de 2021 un crédito automotriz con Crédito Real y me acabo de enterar que tal empresa esta por ser liquidada. Había pensado pagar el saldo restante del crédito para que me entreguen la factura del vehículo. Me preocupa la posibilidad de perder el dinero, si llevo a cabo el pago y no me entreguen la factura del carro. ¿Qué me recomienda hacer en este caso, qué garantías puedo tener si hago el pago?

SmdeO/Cdmx

R: Por lo pronto proteja su dinero. La empresa se declaró en quiebra y también está por hacerlo en Estados Unidos. Viene un proceso largo.

Twitter: @galvanochoa

Facebook: @galvanochoa

Correo: galvanochoa@gmail.com