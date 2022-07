Nadadora revela que fue drogada; ‘me desperté completamente perdida’

Mary-Sophie Harvey, nadadora canadiense, reveló que fue drogada y no recordaba lo que sucedió durante la última noche que pasó en los Campeonatos del Mundo de la FINA, que se realizó del 18 al 25 de junio en Budapest, Hungría.

En la última noche del Mundial, me drogaron. En ese momento no era consciente de lo que me habían dado, solo recuerdo que me desperté a la mañana siguiente completamente perdida, con nuestro director de equipo y el médico junto a mi cama”, indicó.

La nadadora canadiense publicó en su cuenta de Instagram que no recordaba lo que sucedió en un lapso de entre cuatro a seis horas.

Asimismo, la medallista de bronce en el relevo 4×200 estilo libre señaló que sufrió contusiones en sus costillas y una ligera conmoción cerebral.

La nadadora de 22 años compartió su experiencia debido a que “estas situaciones lamentablemente ocurren demasiadas veces”.

“Al día siguiente viajé de regreso a casa y cené con mi familia y recuerdo que mi mamá me dijo ‘pareces diferente’. Poco sabía ella, pero también me sentía así, como si mi cuerpo no fuera el mío”, contó.

“Algunos de mis amigos me explicaron después que tuvieron que cargar conmigo mientras estaba inconsciente y probablemente eso explicaba las docenas de moratones en mi cuerpo, pero no me hizo sentir mejor”, agregó.

Mary-Sophie Harvey pensó que nunca le pasaría a ella, especialmente porque estaba rodeada de amigos.

“Pero pasó… y desearía que alguien me hubiera informado sobre algo así antes de esa noche”, dijo.