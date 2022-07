Una vez más, Christian Nodal ha dado de qué hablar gracias a sus tatuajes, aunque en esta ocasión no fue por una acción suya: el tatuador español René ZZ analizó los diseños que el cantante posee en su cuerpo, aunque puso especial atención en aquellos que recientemente se hizo en el rostro.

A través de un video en YouTube subido hace dos semanas, el español realizó una severa crítica con respecto a las líneas de tinta que se ha hecho en la piel el intérprete de ‘Adiós, amor’, aunque en primera instancia señaló aquellos tatuajes que lleva en la cara, pues considera que eso no debe hacerse, y menos por encima de la ceja.

¿Qué dijo René ZZ sobre los tatuajes de Christian Nodal?

“Los tatuajes que tiene, madre mía. Un corazoncito aquí y tres puntos. Una bolsa con un símbolo de dólar supongo, una herradura y estos lettering… no se hagan esto arriba de la ceja porque es como colocarte una ceja arriba de la ceja, no es una recomendación”, expresó René Ponte, nombre real del joven tatuador.

El youtuber, con 1.14 millones de suscriptores en su canal, señaló en especial aquel que se hizo para su presentación en las Fiestas del Pitic de Hermosillo, Sonora y que tiene un significado de protección, de acuerdo con la diseñadora del mismo.

“Se hizo una especie de… como lo que pones en la fiesta de cumpleaños, no sé si porque quieres ser feliz”, se cuestionó, extrañado.

De acuerdo con René ZZ, no es recomendable tatuarse el rostro, y menos a corta edad, tal como lo ha hecho el intérprete de ‘Probablemente’.

“No es recomendable tener 23 años y tener la cara como un cuadro como la tiene él, por muchas razones no se las recomiendo. Pero Digo, Dios, me parece un Speedy González, me da la sensación que es un niño repelente…”, expresó el tatuador.

¿Qué dijo de los tatuajes en honor a Belinda?

Por último, señaló que tampoco recomienda realizarse algún tatuaje en honor a tu pareja, pues es ‘una maldición’, según sus propias palabras.

“No hagan esto de tatuarse el nombre de las chicas que les gusta, novias, no lo hagan. Lo peor es que Nodal tiene los ojos de Belinda tatuados en el pecho, los ojos de su novia tatuados en el pecho. ¿Se imaginan una maldición peor que esa? Además lo decidiste tú y ahora por siempre tienes a la piba que te hizo mucho daño o que tú le hiciste daño”, dijo René.