Casillas da el visto bueno a los fichajes del Real Madrid

MADRID.- El exportero internacional del Real Madrid Iker Casillas valoró los refuerzos de Antonio Rüdiger y Aurelien Tchouameni como “muy buenos fichajes”, aunque destacó al alemán, que le parece “un jugador muy importante a la hora de mantener una línea sólida desde atrás”.

Me parecen buenos fichajes. Rüdiger me parece un jugador muy importante a la hora de mantener una línea sólida desde atrás, al final los equipos se consolidan atrás y yo creo que van a ser muy buenos refuerzos”, declaró Casillas en la presentación de ‘Legends-The Home of Football’, el museo más grande del mundo sobre fútbol que se abrirá en Madrid.

Iker Casillas cree que, aunque “hay gente que se ha ido del club”, “con la gente que ha venido” la plantilla “está bastante compensada y preparada para poder actuar de cara a la temporada que viene”. Sobre algún refuerzo más, no se quiso mojar y afirma que “eso lo considerarán desde el club”.

Ahora mismo la plantilla, según hemos podido ver la temporada pasada, estaba bien formada, bien compensada y la labor fue buenísima. Entonces creo que tampoco es cuestión de exigir mucho más sino de valorar lo que se ha hecho esta temporada, tanto a los jugadores como con el míster”, destacó el madrileño.

Para Casillas, “todavía es muy reciente la conquista de la Champions, la decimocuarta, y del campeonato de liga” como “para estar pensando en la temporada que se avecina”. “Yo creo que queda bastante tiempo para hacer y deshacer muchas plantillas”, declaró.

Actualmente Iker Casillas se encuentra “en el fútbol de una manera diferente a hace unos años” y no se cierra puertas de cara al futuro. “Estoy aprendiendo mucho, escuchando mucho y aparte de las cosas personales mías que yo tengo con las startups, es lo que me gusta ahora y lo que me parece más interesante, formarte y el día de mañana ya veremos a ver qué sucede”, comentó.

El que fuera capitán del Real Madrid y la selección española se mostró muy contento con la apertura de este nuevo rincón en Madrid para los amantes del fútbol. “Va a estar muy bonito de cara a la gente para que vea muchos recuerdos y detalles de lo que es el mundo del fútbol y estoy convencido de que va a ser un lugar de paso para mucha gente que admira el fútbol”, concluyó.