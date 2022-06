Ataca la quinta ola del virus

– Bajo porcentaje de contagios y fallecimientos

– Funciona el plan de vacunación

Desde hace unas semanas México y el mundo enfrentan una nueva ola de contagios de covid-19; sin embargo, el número de enfermos y fallecimientos es mínimo en comparación con las primeras. Está funcionando bien la campaña de vacunación del gobierno federal. En el caso de México, a partir de este lunes 27 de junio los niños y las niñas de entre cinco y 11 años podrán ponerse su primera dosis contra el covid-19. ¿Estás vacunado? Este es el tema del sondeo de esta semana. Los resultados, en la gráfica.

Metodología

El sondeo fue distribuido por redes sociales. Participaron 803 personas; en Twitter, 175; en El Foro México, 549, y en Facebook, 79. Usamos la app SurveyMonkey. Pueden participar todos, cualquiera que sea su ideología, no sólo los lectores de La Jornada o de la sección Dinero.

Twitter

Esquema completo. mantenemos las medidas de higiene y prevención indicadas por las autoridades sanitarias, no quisiera dejar de expresar lo orgullosos y seguros que nos sentimos de contar con ellas.

@Guevara_nabor / Edomex

No creo en las vacunas, es cuestión de cuidado en la higiene y no convivir en lugares cerrados.

@Gerrychefcito / San Luis Potosí

Yo me vacuné con confianza pero tengo un hijo de seis años y me da temor vacunarlo.

@Ivonnus_rex / Chihuahua

Yo no tengo idea de si me ha dado covid-19. Me he enfermado con síntomas similares, pero nada serio. Si fue covid-19 las vacunas hicieron lo suyo para que no desarrollar la enfermedad grave o tener consecuencias fuertes.

@mathrocker / Querétaro

El Foro México

A pesar de las dudas sobre la efectividad de la vacuna, accedí por cuestiones de salud crónica degenerativa; pero hoy, ante esta nueva ola y el hecho de que familiares vacunados han dado positivo, cuestiono su efectividad.

Inés Sánchez / CDMX

Recibí dos vacunas de Pfizer y un refuerzo de AstraZeneca. Con las primeras no tuve problema, pero con la tercera sí hubo muchos malestares, tuve que ir al hospital. Ojalá tengamos las vacunas rusas o cubanas. Seguro serán mejores.

Danielina Duque / San Luis Potosí

Es necesario que continuemos con cubrebocas, porque a pesar de los refuerzos no se conoce sobre el tiempo que servirá estar vacunados. Hay que evitar que más personas mueran, invito a que continuemos usando cubrebocas.

Rosario Rivera / CDMX

Me siento tranquilo y protegido con las vacunas, pero me sigo cuidando sobre todo de no acudir a eventos o sitios muy concurridos y usando cubrebocas en sitios cerrados, pero sobre todo, reforzando mi sistema inmune.

Pablo Pintos / Puerto Ángel

Me vacuné por obligación, no porque crea en las vacunas, las inmunizaciones son un negociazo de las farmacéuticas. Sólo hay que ver sus ganancias millonarias.

Víctor Manuel / CDMX

Facebook

Gracias a las vacunas y al esfuerzo del gobierno, los casos que se han presentado –y que seguirán– han sido más leves, menos hospitalizados y menos mortalidad. No quiero imaginar lo que estuviéramos viviendo si estuvieran gobernando los conservadores.

Genaro Taddei / Hermosillo

La cifra de contagios en mi ciudad no representa aún alguna alarma y no son causantes de muertes porque la mayor parte de la población se vacunó.

Claudia Vargas / Cancún

Creo se ha bajado la guardia en cuanto al uso de cubrebocas y la sana distancia, esto debería continuar en los lugares cerrados y de aglomeración pública (centros comerciales, cines, escuelas, etcétera).

Eliseo Cabrera / Nezahualcóyotl

Es importante continuar con las medidas sanitarias contra el covid-19, los dos años y medio de ésta experiencia deben habernos enseñado que no podemos bajar la guardia.

Mónica Enríquez / Orizaba

No, no me he vacunado. La razón es la falta de transparencia de la comunidad científica acerca de qué componentes contiene dicha fórmula, eso en primer lugar. En segundo lugar, esa misma comunidad científica global, ha reconocido que estas inyecciones no son realmente vacunas, pues no cumplen con los criterios para considerarlas como tales.

Arturo López / Tuxtla Gutiérrez

