A la congeladora; empezamos esta vez sin el Tuca Ferretti

Desde 2003 no había un torneo que arrancara sin el brasileño en los banquillos

CIUDAD DE MÉXICO.- Ricardo Tuca Ferretti no comenza­rá un torneo al frente de un equipo en la Liga MX, algo inusual para el medio mexicano. El brasileño no empezaba un certamen desde 2003, hasta que Toluca lo contrató en la jornada 11 en sustitución de Alberto Jorge.

Jugadores que tuvo bajo su mando opinan prolijamente de su ausencia, “creo que es el único entrenador que no había parado de dirigir en casi 20 años, me parece que no le cae nada mal tomarse un descanso”, opina Da­vid Toledo con quien coincidió en Pumas y Tigres.

Aunado a eso le vino un re­cuerdo chusco, pero que en aquel momento le subió los colores al rostro. “En Pumas estábamos en­trenando, él dio una indicación y en ese momento me distraje con Pablo Barrera, empezamos a bailar en la banda. De repente sentimos su mirada, levantó los brazos enojado y nos corrió del entrenamiento, ni siquiera podía­mos estar sentados en la hiele­ra, nos dijo que nos fuéramos a nuestras casas”.

Israel Castro, otro de los aprendices de Ferretti, lo tuvo de entrenador en Pumas de 2004 a 2009 y recuerda su disciplina casi dictatorial.

Nos decía en la concentración que a tal hora salía el autobús del hotel al estadio y en algunas ocasiones dejó a jugadores por no estar a tiempo, le decía al chofer que nos fuéramos. Había com­pañeros que estaban firmando autógrafos y los dejaba ahí. Es una vivencia que hace pensar que en parte tiene razón porque es una disciplina”.

19 años después, Ricardo Tuca Ferretti no comenzará un torneo. En su curriculum queda inma­culado que jamás ha sido des­pedido y que esta historia en los banquillos tan ganadora y que incluye tres etapas en Selección Mexicana, comenzó cuando tomó a los Pumas en 1991.

Las más de tres décadas que lleva Ferretti como entrenador, han sido sinónimo de éxito, pues ha logrado conquistar siete títu­los de liga, una Copa, cuatro de Campeón de Campeones y dos de Concacaf, además de una fi­nal en el Mundial de Clubes con los Tigres ante el Bayern Múnich en el 2021.

Ha dirigido a seis equipos en la liga mexicana: Pumas, Gua­dalajara, Toluca, Tigres y Morelia además de la Selección Mexicana.