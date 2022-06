Desde que inició el juicio por difamación entre Amber Heard y Johnny Depp, los rumores sobre el reemplazo de la actriz que interpreta a Mera en las cintas de Aquaman no han cesado.

Testimonios por parte de miembros de la productora acerca de la poca química que había entre Heard y Jason Momoa; o el señalamiento acerca de que el protagonista de la cinta había insistido en la permanencia de la actriz en el proyecto incrementaron las dudas respecto a su aparición en la versión final.

Amber Heard, ¿reemplazada de ‘Aquaman 2′?

El portal JustJared publicó que, de acuerdo a fuentes cercanas: “Warner Bros. decidió cambiar el papel de Amber Heard después de probar la película. Van a hacer nuevas tomas con Jason Momoa y Nicole Kidman”.

En las declaraciones se asegura que el reemplazo de Heard es inminente, y que comenzará desde la segunda entrega de Aquaman, titulada Aquaman and the Lost Kingdom a estrenarse en 2023, pero Warner Bros. todavía no ha confirmado dicha información.

También se habla del despido de la actriz ya que, tras la pugna legal entre ella y Johnny Depp, abogados del actor afirman que Depp perdió algunos papeles importantes en su carrera, como el de Jack Sparrow en la saga de ‘Piratas del Caribe’ o Gellert Grindelwald en la serie de películas de Animales Fantásticos.

Los rumores han sido desmentidos: no habrá reemplazo… por ahora

Este martes, un portavoz del equipo de Amber Heard desmintió los rumores de que la actriz perdiera su papel como Mera en el Universo Extendido de DC.

De acuerdo con el testimonio publicado por Variety: “Los rumores continúan como lo han hecho desde el primer día: inexactos, insensibles y un poco locos”, por lo que ninguno de ellos podría ser tomado en cuenta hasta que la casa productora o la misma actriz lo confirme.

Lo que se sabe de la participación de Amber Heard en Aquaman 2 es que esta fue reducida a únicamente 10 minutos. Fue durante el juicio que la actriz afirmó que Warner Bros. recortó algunas de sus escenas porque no quería que tras el escándalo formara parte de la película.

“No querían incluirme”, aseguró vía Variety. Asimismo, reveló que se encontraba programando su tiempo para rodar hasta que los abogados de Depp la llamaron mentirosa, por lo que las comunicaciones con la productora se detuvieron.

“Me dieron un guion y luego me dieron nuevas versiones del guión que habían quitado escenas que tenían acción, que mostraban a mi personaje y a otro personaje (sin revelar ningún spoiler), dos personajes peleando entre sí, y básicamente sacaron un montón de mi papel. Simplemente sacaron un montón”, afirmó.