Pese a su éxito y reconocimiento mundial, Jennifer Lopez también ha sufrido descalabros en su carrera los cuales ha manifestado por medio de su documental Halftime, disponible en Netflix, en donde –además de contar por qué le pareció una mala idea el show del Medio Tiempo del Super Bowl con Shakira–, se sinceró sobre lo que sintió al enterarse que su actuación en la película Hustlers no fue considerada para la entrega de los premios Oscar.

Quien recientemente ofreció un emotivo discurso en los Premios MTV al Cine y la Televisión también fue productora en la cinta que retrata cómo bailarinas exóticas robaron a sus clientes, unos banqueros de inversión, tras la crisis financiera en 2008.

“Cuando obtuve Hustlers, fue emocionante. Fue valiente. Tenía sustancia. Y eso es algo por lo que luché en mi carrera. Como productora, uno de mis objetivos es hacer películas que entretengan a la gente pero que también tengan algo que decir”, expresó. Por ese motivo, fue nominada a los Globos de Oro e inició la primera temporada de premios en su carrera.

Las expectativas de JLO sobre su nominación

Como candidata a mejor actriz de reparto, la intérprete de ‘On the floor’ se preparó para una gira de entrevistas. “Hay todo un circuito alrededor de la temporada de premios que nunca antes había hecho. Realmente se convierte en una campaña y, si no lo haces, te hacen sentir que no tienes oportunidad”, explicó vía Variety.

Luego de perder ante Laura Dern por Marriage Story, Lopez se sintió triste e incluso lloró desde su cama mientras leía un artículo de una revista sobre cómo se subestimó su carrera, pero entonces todavía con la esperanza de formar parte de la ceremonia más importante para la industria cinematográfica en Hollywood. “Realmente pensé que tenía una oportunidad. Siento que decepcioné a todos”, dijo.

Los días siguientes, cuando su equipo le hablaba sobre los Oscar, ella prefería dejar de hablar del tema porque se ponía nerviosa. “Va a suceder, va a ser bueno”, pensaba.

“No dormí bien anoche. Me volví a dormir y soñé que sucedía. Y luego, cuando me desperté, me di cuenta de que era un sueño. Así que tomé mi teléfono y lo primero que vi fue a Lynda (su hermana). Ella estaba como: ‘Odio a esta maldita gente’ (…) Me ilusioné porque mucha gente me decía que sería (nominada). Y tuve que preguntarme, ¿qué significa eso?”, señaló en medio de sus confesiones cuando su nombre no se incluyó en la lista final.