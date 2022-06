Serán dos encuestas para elegir al candidato de Morena

– Iberdrola, sus relaciones con el Poder

Amaneció de muy buen humor ayer el presidente López Obrador tras la victoria de su partido en cuatro de las seis entidades donde hubo elecciones el domingo (Tamaulipas, Quintana Roo, Hidalgo y Oaxaca). Presentó en la mañanera los resultados del PREP del INE, celebró un cartón del monero Hernández publicado por La Jornada y el júbilo le alcanzó para hacer un meme del estereotipo del político bien peinado y eterna sonrisa que a algunos nos recordó a Enrique Peña Nieto. (Felipe Calderón no podría ser porque tiene menos pelo que una bola de billar). Dio a conocer más información del método que Morena deberá seguir para elegir al candidato, o candidata, a ocupar su cargo en Palacio Nacional, porque así lo establecen los estatutos del partido. El mecanismo será la encuesta. Primero, se hará una de depuración. Entrarán todos los suspirantes; luego, se hará la efectiva, con cuatro o cinco de los que tengan mayor aceptación y más probabilidades de ganarle a los contrincantes de otros partidos. (¿Cuáles?).

Trabajar 16 horas

También mencionó Andrés Manuel qué necesitan los candidatos si quieren hacerla: trabajar 16 horas al día y el tiempo restante usarlo para dormir y hacer campaña, como ya la están haciendo Marcelo Ebrard y Claudia Sheinbaum. También Adán Augusto López Hernández, sin embargo, ha aparecido junto a Claudia en mítines de apoyo a los candidatos de Morena a los gobiernos estatales que acaban de decidirse, y eso ha creado cierta confusión. ¿Está haciendo campaña por la jefa de gobierno? De cualquier modo entrará en el pelotón de la primera encuesta. López Obrador fue claro: él no dará dedazo. El marcador sigue en cero.

Estratega de la victoria

Mario Delgado fue electo presidente de Morena en octubre de 2020 y hubo cierto escepticismo. ¿Qué podría hacer un economista egresado del ITAM al frente de un partido político con fuerte raigambre popular? Entrega buenas cuentas del proceso electoral del 5 de junio: ganó cuatro de los seis gobiernos estatales en disputa. Sobresale Hidalgo. Nunca tuvo un gobierno que no fuera tricolor. Hasta hay –o había– un dicho que dice que es de mala educación no ser del PRI. Julio Menchaca comió pichón. También destaca Tamaulipas. Ahí habrá mucho movimiento para desenraizar la corrupción panista, menuda tarea le espera a Américo Villarreal. En las elecciones del año pasado Morena ganó 11 de las 15 gubernaturas en juego y conservó la mayoría en la Cámara de Diputados. Morena gobierna hoy en 21 entidades. Mario Delgado está convocando a fortalecer la unidad del partido e integrar la estructura que operará la elección presidencial del 2024.

Iberdrola, otro proceso

En España el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno decidió abrir proceso a una filial de Iberdrola llamada Iberdrola Generación, porque subió el precio de la electricidad artificialmente durante el invierno de 2013. Según las autoridades, se ha acreditado que cobró precios por encima del mercado con la energía eléctrica procedente de sus hidráulicas de Duero, Sil y Tajo. Con todo, la compañía sigue fiel a sus prácticas no precisamente virtuosas. Fátima Báñez, ex ministra de Empleo y Seguridad Social en el gobierno de Mariano Rajoy, se convertirá en nueva consejera de Avangrid, la filial estadunidense de Iberdrola. Avangrid fue la que dio chamba al ex presidente Felipe Calderón. La ex ministra antes fue consejera de Iberdrola México. Chambas muy bien pagadas por generosos servicios prestados. Calderón habría cobrado alrededor de 9 millones de pesos sin checar tarjeta de asistencia.

La semana de cuatro días

Si no te interesa ser candidato de Morena y sólo quieres trabajar cuatro días de la semana y cobrar sueldo completo, debes buscar empleo en Gran Bretaña. Unas 70 empresas de más de 3 mil 300 empleados comenzarán un periodo de seis meses de prueba para ver si es posible adoptar la semana de cuatro jornadas sin que se pierda productividad. La prueba piloto es iniciativa del grupo activista 4 Day Week Global, en colaboración con el laboratorio de ideas Autonomy y con investigadores de las universidades de Cambridge y Oxford y del Boston College, de acuerdo con el diario Financial Times.

Twitterati

No hay PRI que dure 100 años, ni pueblo que los aguante.

Escribe @MemeYamel

