Héctor González Iñárritu, nuevo presidente operativo del América

CIUDAD DE MÉXICO.- América tomó una decisión importante de cara al torneo Apertura 2022 y antes de proceder con altas y bajas en su plantilla, determinaron realizar modificaciones en su estructura directiva mediante la vuelta a un modelo que aplicaron entre los años 2011 y 2019.

En sus cuentas oficiales de redes sociales, los azulcremas revelaron que volverán a contar con un presidente deportivo y uno operativo, por lo que Santiago Baños fue ratificado en la parte deportiva, mientras que suman a Héctor González Iñarritu a la parte operativa.

La nueva estructura será liderada por dos de los directivos con más experiencia en el futbol mexicano: el señor Santiago Baños Reynaud continuará como presidente deportivo, mientras que el señor Héctor González Iñarritu se reincorpora al club, ahora como presidente operativo”, informaron.

Cabe mencionar que los de Coapa fueron muy específicos con las labores que González Iñarritu desempeñará, ya que indicaron que su labor “es de la mayor relevancia, a efecto de asegurar eficiencias administrativas y generar recursos adicionales que le permitan al club seguir siendo altamente competitivo”.

Sobre estas modificaciones, Emilio Azcarraga Jean, como propietario de la institución, se pronunció a la espera de que el movimiento pueda representar éxitos en lo deportivo para las Águilas.

Esta estructura, encabezada por dos reconocidos directivos del futbol mexicano, espero nos lleve a contar con equipos que logren traer más títulos y triunfos para nuestra administración. Estamos en deuda con ella. Pero sí quiero reconocer el esfuerzo de los equipos Sub 20 varonil, Sub 17 femenil y Sub 15 varonil, todos ellos ganadores en su categoría en el pasado torneo Clausura 2022. Agradezco a todos los azulcremas el apoyo que nos dieron el torneo pasado. He escuchado sus preocupaciones y anhelos. Justo por ello, personalmente, estaré muy al pendiente de lo que suceda en Coapa”, expresó.