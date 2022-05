Pablo Montero le da vida al ‘Charro de Huentitán’ en la bioserie de Televisa y Univisión El último rey: el hijo del pueblo, que este lunes estrenó el primer episodio de la segunda temporada bajo la producción de Juan Osorio en medio de la polémica que enfrentaron con la familia de Vicente Fernández, quienes buscaron evitar su llegada a la pantalla.

La historia retrata algunos de los episodios que la periodista argentina Olga Wornat publicó en la biografía no autorizada del ídolo mexicano, con cortes en saltos temporales que abordan distintas etapas en la vida del intérprete de ‘Acá entre nos’.

¿Qué pasó en el primer capítulo de la bioserie?

Uno de los puntos importantes que fueron tocados en la primera temporada fue el secuestro de Vicente Fernández Jr., tras el cual perdió dos dedos de la mano. En esta nueva entrega, se separa de su esposa Sissi después de que su vida cambiara al generar traumas, por lo que necesita de asesoramiento psicológico.

Asimismo, se enfrenta a su hermano Gerardo a golpes. Este incluso asegura que su familia cree que es un monstruo y lo ven capaz de entregar a su propio hermano.

Mientras que el ‘Charro de Huentitán’ entra por primera vez al estudio de grabación, llega de Piedras Negras la hermana de Cuquita, Gloria. Es la esposa de Fernández quien más sufre por la pérdida de su segunda hija, por lo que rechaza al cantante en su intento de tener intimidad; aunque le pide disculpas, luego se le ve ‘coqueteando’ con otras mujeres.

Finalmente, María del Refugio Abarca le comunica que esperan un nuevo integrante en la familia, aunque con miedo. “Mientras no lo vea eso no existe”, dice al ser cuestionada sobre la actitud de Vicente. Ella no se preocupa y sigue cuidando de su primogénito.