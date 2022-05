Advierte Banco de México más firmeza contra la inflación

By

El Banco de México (Banxico) elevó la tasa de interés de referencia en 50 puntos base como estaba previsto, con lo que se ubicó en 7.0 por ciento, pero advirtió que podría tomar acciones más firmes para alcanzar la meta inflacionaria.

“Ante un panorama más complejo para la inflación y sus expectativas se considerará actuar con mayor contundencia para lograr el objetivo de inflación”, indicó Banxico en su anuncio.

Además, la autoridad monetaria elevó sus pronósticos de inflación para este año, y ahora prevé que en el cuarto trimestre se ubicará en 6.4 por ciento, desde el 5.5 por ciento que estimó anteriormente y señaló que los riesgos están al alza.

“El balance de riesgos respecto a la trayectoria prevista para la inflación en el horizonte de pronóstico se mantiene sesgado al alza y se ha continuado deteriorando”, apuntó el banco central.

La gobernadora Victoria Rodríguez, así como los subgobernadores Galia Borja, Jonathan Heath y Gerardo Esquivel votaron por subir la tasa en 50 puntos, mientras que la subgobernadora Irene Espinosa votó por un incremento de 75 puntos.

Acelerará incrementos

Para los analistas, la advertencia de acciones más contundentes del banco central eleva la posibilidad de alzas de 75 puntos base en el siguiente anuncio de política monetaria, y además consideran que el tono apunta a niveles de hasta 9 por ciento en la tasa hacia finales de año.

Víctor Ceja, economista en jefe de Valmex, apuntó que las alzas podrían ser más agresivas, por el tono del discurso mostrado por la autoridad monetaria.

“En nuestra opinión, esta aseveración apunta a un incremento de 75 puntos base en el próximo anuncio de política monetaria, programado para el 23 de junio, y una trayectoria posterior compleja que puede llevar la tasa de fondeo a un cierre en este año a 9 por ciento, tal vez a 9.25 por ciento”, dijo.

Alberto Ramos, economista en jefe para América Latina de Goldman Sachs, destacó el tono hawkish de Banxico, e indicó que lo más probable es que en la reunión de junio se dé otro incremento de 50 puntos base, pero añadió que “existe un riesgo creciente de un aumento de 75 puntos y, en general, de un ciclo de subidas más profundo en 2022.

Al ritmo de la Fed

Alejandra Marcos, economista en jefe de Intercam, dijo que en las siguientes reuniones la Junta de Gobierno continuará con incrementos de 50 puntos, pues añadió que la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) ha acelerado el ritmo restrictivo de la política monetaria, lo cual influye directamente en el accionar del banco central mexicano.

Joel Virgen, economista en jefe de Out of the Box Economics, coincidió en que las decisiones de la Fed serán la base para el accionar de Banxico al menos en las siguientes decisiones.

El presidente de la Fed, Jerome Powell, dijo ayer que se prevé lograr un aterrizaje suave de la economía, en el que la inflación regrese a su objetivo del 2 por ciento, pero agregó que será “bastante desafiante” lograrlo y que el proceso de hacerlo “incluirá algo de dolor”.

“La pregunta de si podemos ejecutar un aterrizaje suave o no, en realidad puede depender de factores que no controlamos”, mencionó, señalando en particular los eventos geopolíticos y los cuellos de botella en la cadena de suministros.

El peso se recuperó tras el anuncio de Banxico, y aunque se depreció en la jornada 0.20 por ciento, cerró en 20.3257 unidades, debajo de su máximo intradía de 20.4739 unidades.

Con información de Rafael Mejía y Bloomberg.