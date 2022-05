Orozco deja tendidos a los Sultanes

By

DURANGO, DGO.- Fue un duelo de volteretas y cualquiera pudo haber salido victorioso, pero los dirigidos por Álvaro Espinoza se llevaron la serie, su primera de la temporada.

Los duranguenses tendrán una doble gira muy importante, porque van a Monterrey y luego volarán a la casa de Toros de Tijuana.

Motivados por la victoria del sábado, los de casa atacaron temprano con el primer jonrón en la temporada para Carlos Muñoz, un tablazo por el callejón derecho-central.

Enderson Franco había retirado a los seis primeros hombres, pero en la tercera se le vino el mundo encima, al permitir cuatro anotaciones.

Javier Salazar, Miguel Gamboa y Román Alí ligaron imparables, el ultimo para producir la del empate. José Cardona elevó al centro, pero Gamboa anotó en lanzamiento descontrolado.



Orlando Calixte mandó al plato a Solís con otro imparable y Sebastián Elizalde remolcó la cuarta, al batear doblete al izquierdo.

Pero en la quinta vino la respuesta de La Tropa, al ligar hits Javier Sánchez, Alfredo López y Tavárez, con lo que se congestionaron las almohadillas. Apareció Óscar Sanay con un indiscutible para meter un par y puso los cartones, 4-3.

En la sexta, Felipe González entró a relevar y los de casa se le fueron arriba, al pisar el plato en dos ocasiones.

Manny Orozco entregó el primer tercio, pero Juan Uriarte bateó de hit y Juan Rodríguez lo secundó con un doblete. Sánchez roleteó por segunda, para que Uriarte anotara la del empate.

Entonces, Alfredo López vino con su tercer hit de la noche, una rola al central, buena para que anotara Rodríguez.

Los pupilos de Roberto Kelly regresaron en la séptima, con racimo de tres. Víctor Mendoza empató los cartones con bola ocupada y las de la ventaja las trajo Zoilo Almonte, al dar imparable ante Ozzie Méndez.

Sultanes jaló por su estelar, Jake Sánchez, y éste cedió las del empate. Con dos outs fáciles, el derecho batalló con López y, tras foulear seis veces, le pegó hit. Vino Tavárez y la parqueó por todo el derecho, para su cuarto cuadrangular de la temporada.

La novena fue ante Carlos Machorro, el perdedor. Alberth Martínez abrió con sencillo y Élmer López entró a correr por él.

Entonces vino el héroe del juego, Orozco, quien la metió entre dos y López no paró hasta anotar desde la inicial.

Fue un triunfo sensacional para La Tropa. Zach Hartman se llevó la victoria.

Sultanes 7-8 Generales

EQUIPO 123 456 789 C H E

Monterrey 004 000 300 7 13 0

Durango 100 022 021 8 15 0

G: Z. Hartman

P: C. Machorro

Sv: No hubo

Jonrones: C. Muñoz (1) y A. Tavárez (4)