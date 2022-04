Wimbledon defiende su postura sobre rusos

By

Prohibir la participación de jugadores rusos y bielorrusos en el torneo de Wimbledon de este año era la única opción viable según las normas entregadas por el gobierno británico, dijeron los organizadores del Grand Slam sobre hierba.

El All England Lawn Tennis Club (AELTC) tomó la decisión tras la invasión rusa de Ucrania y la postura fue rápidamente condenada por los circuitos masculino y femenino.

El presidente del AELTC, Ian Hewitt, dijo que las directrices del gobierno no permiten que los jugadores compitan en el torneo en función de su clasificación y que había dos opciones disponibles: rechazar las inscripciones o permitirlas, pero sólo con declaraciones específicas por escrito de cada jugador.

Creemos que hemos tomado la decisión más responsable posible dadas las circunstancias”, dijo Hewitt a los medios, añadiendo que mantienen conversaciones regulares con la ATP y la WTA. “En el marco de la posición de gobierno, no hay alternativa viable a la decisión que hemos tomado en esta situación verdaderamente excepcional y trágica”.

Se trata de la primera vez en que se prohíbe la participación de jugadores por motivos de nacionalidad desde la época inmediatamente posterior a la Segunda Guerra Mundial, cuando se excluyó a los jugadores alemanes y japoneses.

Wimbledon es también el primer torneo de tenis en el que se prohíbe a competidores individuales de los dos países, lo que significa que el número dos del mundo masculino, Daniil Medvedev, de Rusia, y la cuarta del ranking femenino, Aryna Sabalenka, de Bielorrusia, no podrán participar en el torneo del 27 de junio al 10 de julio.

Los organismos rectores del tenis han prohibido a Rusia y Bielorrusia participar en competiciones internacionales por equipos tras la invasión, pero han permitido a los jugadores de ambos países seguir compitiendo como neutrales.

La AELTC también confirmó que la vacuna contra el covid-19 no será obligatoria para los jugadores, lo que permitirá al número uno del mundo, el serbio Novak Djokovic, defender su título. El serbio, 20 veces campeón de torneos de Grand Slam, no pudo defender su título del Abierto de Australia en enero debido a su condición de no vacunado.