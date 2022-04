Sebastián Méndez reconoce que Xolos está “en un pozo”

TIJUANA.- Xolos dejó escapar la victoria ante Querétaro tras empatar 2-2 y la crisis parece no tener fin. En ese sentido, el entrenador de La Jauría, Sebastián Méndez, se responsabilizó por completo del mal momento que atraviesa el equipo, y confesó que, aunque el camino luce complicado, buscarán revertirlo a base de puro trabajo.

Entramos en un pozo y nos está costando salir, hoy teníamos que haber ganado y no lo hicimos, no hay que deslindarse de esa responsabilidad. Hay que hacerse cargo de las cosas y yo soy el responsable máximo de que esto suceda. Lamentablemente para nosotros hoy cometimos errores y distracciones”, dijo en conferencia de prensa.

En el tema grupal, el ‘Gallego’ dejó en claro que el equipo está más unido que nunca y con total compromiso.

A nivel grupal yo creo estamos muy bien, tenemos un gran grupo de trabajo, los jugadores trabajan muchísimo durante la semana y lo hacen a conciencia, lo hicieron desde que llegamos y creo que el vestidor está muy bien en eso no hay quejas, yo creo que hay una armonía, se consiguió también un equilibrio entre la gente que llegó y los que estaban, también con los más chicos que son los que están arrancando recién, llegando a sus primeros pasos”.

Finalmente confesó que le gustaría poder transmitirle a la afición lo positivo que se hace dentro del club, su felicidad y lo conforme que se siente con el equipo, más allá de que no se han dado los resultados.

Yo me siento bien y me siento fuerte, estoy feliz y conforme del lugar donde trabajo y vivo el día a día dentro del club con muchísima felicidad por lo que me toca. Me desagrada que esto que yo siento todos los días no se haya traducido en resultados para que la gente lo pueda disfrutar, eso me duele porque antes de jugar al futbol fui hincha también y la gente siempre espera un buen resultado y hace tiempo que la gente de Xolos lo está esperando, eso me toca y me duele”, concluyó.