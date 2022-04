La respuesta simple a la pregunta de hasta qué edad se pueden mantener relaciones sexuales es que no hay una edad límite, porque todo depende de múltiples factores. La vida sexual es un asunto muy privado, muy personal, que depende de muchas cosas. En el caso de las mujeres, como la esperanza de vida ha aumentado mucho en los últimos años, la etapa de la menopausia representa prácticamente un tercio de la vida, es decir, es una etapa muy larga. Las mujeres tienen la menopausia alrededor de los 50-55 años y su esperanza de vida media puede llegar hasta los 85. En esta etapa tienen lugar algunos cambios hormonales: se produce una disminución de las hormonas llamadas estrógenos y testosterona, que estimulan el deseo sexual, la libido, y que favorecen que los tejidos del aparato genital, tanto externos como internos, estén en estado óptimo. Todo esto cambia en la fase de la menopausia. Y eso, claro está, influye en cómo son tanto el deseo como las relaciones sexuales en esa etapa de la vida de las mujeres. Por lo tanto, la edad hasta la que se mantienen las relaciones sexuales es adaptativa, cada mujer se adapta en función de múltiples factores: del tipo de pareja que tiene, de cómo es esa pareja, de los intereses que tiene esa mujer, de en qué fase hormonal está, de si toma o no tratamiento hormonal sustitutivo. Además, hay que contar también con que a veces, con la edad, las mujeres pueden tener problemas orgánicos: pueden tener un cáncer de mama o de otro tipo, un descenso de la vejiga que les produzca una incontinencia urinaria… Es decir, hay factores orgánicos que influyen mucho a la hora de tener o no relaciones sexuales óptimas.

Esto en cuanto a las mujeres, pero si hablamos de los varones, ellos no tienen una menopausia como las mujeres, a ellos el nivel de testosterona, que es la que les estimula el deseo sexual, se les mantiene constante a lo largo de la vida. De hecho, hay hombres que a los 80 años o más tienen hijos. Pero aunque las hormonas masculinas no decaen con la edad, como ocurre con las femeninas, los varones también pueden tener problemas orgánicos: cáncer de próstata o cualquier otra patología prostática u otros factores orgánicos que también influyen en la actividad sexual: hipertensión, tratamiento para la diabetes, etc. Y estos son factores que dificultan las erecciones y su mantenimiento óptimo.

Además de los factores hormonales y orgánicos, en el deseo sexual tanto de las mujeres como de los varones influyen también factores psicológicos. No es lo mismo convivir con una pareja cuarenta o cincuenta años que tener una novedad.

Es decir, que la respuesta a la pregunta sería que no hay ningún límite de edad para mantener relaciones sexuales y que depende de cada persona. Y también que tanto en las mujeres como en los hombres de edad más avanzada sí es frecuente que se presenten problemas que las dificulten. La solución, en el caso de las mujeres, la ayuda que ofrecemos los profesionales sanitarios, son los tratamientos hormonales sustitutivos que engloban un mundo de cosas. Existen tratamientos orales, tópicos, vía vaginal, etc. que sustituyen a las hormonas (estrógenos y testosterona) y que ayudan a resolver problemas de falta de libido y de sequedad vulvar y vaginal, facilitando mucho las relaciones sexuales. Además, en los últimos diez años se ha desarrollado mucho todo lo relacionado con la cirugía estética vaginal, que es algo que algunas pacientes reclaman porque lo necesitan y que psicológicamente les va muy bien.

Si la persona está bien y tiene ganas, se pueden mantener relaciones sexuales sin tope de edad. Pero no hay que olvidar que con el paso de los años suelen aparecer problemas que las dificultan. Pero para eso estamos los profesionales sanitarios, para solucionarlo.