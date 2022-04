Entre respeto y optimismo, reacción de prensa por grupo C de Qatar 2022

Luego de que se realizó el sorteo del Mundial de Qatar 2022, los principales sitios de internet de los países que serán rivales de México mostraron reacciones diversas, desde respeto hasta la mofa.

El grupo C para la Copa del Mundo está listo, y las reacciones de la prensa de cada uno de los países involucrados en este sector han sido variadas. Los sitios argentinos muestran optimismo, los polacos respeto y prudencia y los de Arabia Saudita tienden a ser prudentes, inclinándose hacia el pesimismo.

Sitios como Interia, de Polonia, titularon “Polonia va a un grupo fantástico, ¡qué rivales!”. En su sección deportiva, el sitio polaco señaló que “los rivales más duros en la Copa del Mundo serán Argentina y México, y en teoría, Arabia Saudita será el oponente más fácil”. Los polacos señalan que ser potencia en Concacaf no le ha bastado a México para tener participaciones trascendentes, y destacan a Raúl Jiménez como el goleador.

Interia también destaca las declaraciones del técnico de Polonia, Czesław Michniewicz: “Hasta ahora no he seguido el futbol argentino ni el mexicano de manera regular. Muchos futbolistas de estos países juegan en Europa a diario, por lo que no son anónimos para nadie”.

Otro sitio polaco, Sportowefakty, destaca el mensaje en redes sociales del presidente de la Federación Polaca de Futbol, quien dijo en Twitter: “Somos humildes, pero no le tenemos miedo a nadie. Volaremos a Qatar sin complejos y listos para luchar”. En general, los medios polacos hacen énfasis en el enfrentamiento de dos estrellas que seguramente están viviendo su último Mundial como jugadores: Lio Messi y Rober Lewandowski.

Por su parte, Clarín, de Argentina apunta a México como un “viejo conocido” y destaca la presencia del técnico Gerardo Martino, exdirector técnico de la albiceleste, como rival. Los argentinos también señalan la presencia de Raúl Jiménez y el objetivo de la selección mexicana, que es llegar más allá de los octavos de final. Clarín hace notar que en los tres últimos enfrentamientos entre estas selecciones, todos amistosos, Argentina ha vencido.

En Argentina también, destaca un contenido que La Nación hizo sobre el sorteo, donde muestra las reacciones en redes sociales al saber que se enfrentarían a México. La mayoría de estos memes son bromas sobre el dominio histórico sobre México en torneos internacionales.

Por su parte, en Arabia Saudita, las reacciones han sido de prudencia. Sitios como Sky News dicen que los árabes enfrentarán grupos “difíciles”, refiriéndose a todos los países con lengua árabe. Sobre Arabia Saudita sólo destacan lo “complicado” que será el torneo en el grupo.